Oxfam brachte Flüchtlinge in früherem Trump-Haus unter

Die Hilfsorganisation Oxfam hat am Wochenende mehrere Flüchtlinge in einem New Yorker Haus untergebracht, in dem US-Präsident Donald Trump als Kind lebte. Im Vorfeld der UNO-Vollversammlung habe Oxfam auf das Schicksal der unter Krieg und Verfolgung leidenden Menschen aufmerksam machen wollen, teilte die Organisation am Montag mit.

In dem Haus seien Flüchtlinge aus Somalia, Vietnam und Syrien untergebracht worden. Vor dem Gebäude wurde ein Spruchband mit dem Slogan "Flüchtlinge Willkommen" angebracht.

Trump wohnte bis zum Alter von vier Jahren in dem von seinem Vater gebauten Haus im einem wohlhabenden Viertel im Stadtteil Queens. Im März wurde das Gebäude für 2,14 Millionen Dollar (1,79 Mio. Euro) an einen unbekannten Käufer versteigert. Es kann über den Wohnungsvermittler Airbnb gemietet werden.

Trump ist von Hilfsorganisationen wegen seiner Einwanderungspolitik massiv kritisiert worden. Ein von ihm erlassenes Dekret untersagt Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern die Einreise in die USA und begrenzt die Aufnahme von Flüchtlingen. Im Oktober befasst sich das Oberste Gericht der USA damit.

Trump absolvierte am Montag seinen ersten Auftritt bei den Vereinten Nationen und nahm Bezug auf den Wolkenkratzer Trump World Tower mit rund 70 Stockwerken schräg gegenüber dem UNO-Hauptquartier, den Trump 2001 eröffnete: "Ich habe großes Potenzial auf der anderen Straßenseite gesehen und es war nur aus dem Grund, dass die Vereinten Nationen hier sind, dass das so ein erfolgreiches Projekt wurde", sagte er. Zugleich kritisierte er Bürokratie und Missmanagement bei der UNO.