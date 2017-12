Lob für den österreichischen OSZE-Vorsitz kommt von Russland. Dieser habe beim Ministerrat in der Vorwoche "besonders konstruktiv und manchmal auch kreativ" nach Lösungen gesucht, sagte der russische OSZE-Botschafter Aleksandr Lukaschewitsch am Montag in einer Videokonferenz mit Journalisten in Moskau. "Eine Reihe westlicher Staaten" und die Ukraine seien Schuld am Ausbleiben konkreter Resultate.

"Die österreichischen Kollegen, das Team in Wien und persönlich (Außen-)Minister (Sebastian) Kurz haben sich stark bei diesem Treffen in Wien engagiert und wir haben versucht, diese Absichten unserer österreichischen Kollegen zu unterstützen", sagte Lukaschewitsch. Leider sei es Österreich trotz Hoffnung im Vorfeld nicht gelungen, die nicht konstruktive Positionierung einer Reihe von westlichen Staaten und der Ukraine abzuwenden, beklagte der Ständige Vertreter Russlands bei der OSZE.

Lukaschewitsch begründete ausbleibende Resultate mit dem Aufeinanderprallen von zwei gegensätzlichen Positionen. Während Russland nämlich einen "auf gegenseitige Wertschätzung" basierenden Ansatz vertreten habe, hätten viele westliche Staaten "russische Schuldeingeständnisse" zur Bedingung für konkrete Verhandlungserfolge gemacht. "Wir stießen überall auf scharfe sowie auf Konfrontation eingestellte Zugänge, die es nicht erlauben, für alle Seiten annehmbare Entscheidungen zu treffen", sagte der Spitzendiplomat.

Als konkretes Beispiel nannte er die schwierigen Gespräche über mögliche Blauhelmmission in der Ukraine. Die von Russland gewünschten UNO-Bewacher würden die OSZE-Beobachtungsmission in der Ostukraine schützen und stärken sowie die Alternativlosigkeit der Minsker Vereinbarungen unterstreichen, sagte Lukaschewitsch. Washington und Kiew wollten hingegen eine internationale UNO-Verwaltung errichten, in der die OSZE keinen Platz mehr habe. "Natürlich werden wir dem nie zustimmen", erklärte Lukaschewitsch, der wie Außenminister Sergej Lawrow vergangene Woche mit einem möglichen Rückzug Russlands aus dem russisch-ukrainischen Gemeinsamen Zentrum für Kontrolle und Kooperation (JCCC) drohte.

"JCCC hängt an einem seidenen Faden. Wenn die aggressive Linie der Ukraine in Bezug auf unsere Offiziere fortgesetzt wird, dann gibt es für uns gar keine andere Wahl", sagte der russische Diplomat. Das gemeinsame Gremium von ukrainischen und von Kiew eingeladenen russischen Militärs hat seit 2014 maßgeblich die OSZE-Sonderbeobachtermission im ostukrainischen Kriegsgebiet in Sicherheitsfragen unterstützt. Russland hatte sich zuletzt über administrative Schikanen gegenüber den russischen Vertretern beklagt.

Lukaschewitsch kommentierte aber auch die Frage, warum der russische Ukraine-Unterhändler Wladislaw Surkow im Unterschied zu seinem US-amerikanischen Gegenüber Kurt Volker vergangene Woche nicht nach Wien gereist sei und es deshalb keine weiteren Verhandlungen der beiden UNO-Vetomächte über die Blauhelmmission gegeben habe. "Der Berater des russischen Präsidenten (Surkow, Anm.) hatte nie den Plan, nach Wien zu kommen. Volkers Präsenz bedeutet zudem nicht, dass auch Surkow automatisch auftauchen muss", erklärte der russische Diplomat auf APA-Nachfrage.