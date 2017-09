Gemeinsam gegen Extremismus: Der OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz und OSZE-Sonderbeauftragter Peter Neumann gaben heute eine Pressekonferenz zum Thema Radikalisierung und gewaltsamer Extremismus.

Neumann hat im Rahmen der Sondersitzung des Ständigen Rates seinen Bericht zu aktuellen Dynamiken im Bereich Radikalisierung und gewaltsamen Extremismus im OSZE-Raum vorgestellt. Darin wird ein Ausbau der OSZE als Plattform für den Austausch über best-practice Beispielen aus dem gesamten OSZE-Raum vorgeschlagen.

Derzeit hat Österreich den OSZE-Vorsitz inne. Nächstes Jahr ist Italien am Zug, wobei Italiens Außenminister Alfano "den Fokus (...) auch auf die Mittelmeerregion ausrichten" will. Dabei gehe es nicht nur um die Themen Terrorbekämpfung und Migration. Es gehe nicht nur um Bedrohungen, sondern auch Chancen der Mittelmeerregion. So will Italien im Rahmen der OSZE nach den Worten Alfanos auch Toleranz und den interreligiösen und interkulturellen Dialog fördern. Zum Thema Mittelmeer-Region werde es Ende Oktober 2018 in Palermo eine eigene OSZE-Konferenz geben. Sicherheit und Stabilität in der Mittelmeerregion seien "ergänzend" zu Sicherheit und Stabilität in Eurasien zu sehen, betonte Alfano.