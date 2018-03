Utensilien:

• Seil, ø 8 mm, ca. 4-5 m lang

• Kupferdraht

• Textilklebeband

• Zange

Anleitung:

Zunächst beide Enden des Seils mit Textilklebeband umwickeln. Aus dem Kupferdraht 4 x 60 cm lange Stücke schneiden, diese - jeweils zwei bleiben zusammen - in der Mitte miteinander verbinden und so vor sich legen, dass ein Stern entsteht. Mit dem Seil eine kleine Schnecke legen, in die Mitte der Kupferdrähte legen und mit ihm verbinden.

Nun das Seil immer an den Stellen, wo es auf zwei Drähte trifft, mit dem Draht einfassen, Draht verdrehen und weiter schneckenartig legen. So reihum verfahren. Nach jeder Reihe die Fläche so formen, dass sich eine Korbform ergibt. Zum Schluss die Drahtenden um die letzte Seilreihe wickeln und die Drahtenden nach innen biegen.