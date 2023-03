95. Oscars: Gala verzeichnete Zuwachs bei TV-Zuschauern

Die diesjährige Oscargala ist wieder auf etwas erhöhtes Interesse beim Fernsehpublikum gestoßen. 18,7 Millionen Personen haben die Preisverleihung beim US-Sender ABC verfolgt. Damit steigerte sich die Zuschauerzahl gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent, als 16,7 Millionen Leute eingeschaltet hatten. Im ORF waren in der Nacht auf Montag im Schnitt 54.000 Zuschauer bei 12 Prozent Marktanteil beim Preisregen für "Everything Everywhere All at Once" mit dabei.

Auch wenn die Zuschauerzahlen wieder gestiegen sind, war das Interesse an der Übertragung das drittniedrigste seit Beginn. Der Tiefpunkt war 2021 mitten in der Coronapandemie erreicht, als 10,5 Millionen Zuseher verzeichnet wurden. Die meistgesehene Oscargala liegt bereits 25 Jahre zurück, als "Titanic" abräumen konnte und mehr als 57 Millionen Zuschauer in den USA verzeichnet wurden.