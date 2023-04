Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh will Frauen ermutigen

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in ihrem Heimatland seit ihrem Oscar-Gewinn hat die aus Malaysia stammende Schauspielerin Michelle Yeoh Frauen zu mehr Selbstbewusstsein ermutigt. Frauen sollten sich "nicht in eine Schublade" stecken lassen, sagte sie am Dienstag in Kuala Lumpur. "Ich glaube nicht, dass wir nur, weil wir Frauen sind, das schwächere Geschlecht sind."

Die Arbeit mit "interessanten, diversen und avantgardistischen Regisseuren" habe es ihr ermöglicht, "für das zu kämpfen, an das ich wirklich glaube: die Repräsentation, die Vielfalt und vor allem die Emanzipation der Frauen", sagte die Schauspielerin. "Wir sollten niemals irgendjemand erlauben, uns in eine Schublade zu stecken."

Die 60-Jährige war im März für ihre Rolle in "Everything Everywhere All at Once" als beste Hauptdarstellerin mit dem berühmtesten Filmpreis der Welt ausgezeichnet worden - als erste Asiatin überhaupt. Der Oscar-Gewinn "bedeutet so viel für so viele von uns", sagte Yeoh. Sie habe "die Schreie vor Glück und Freude überall auf der Welt" am Abend der Verleihung bis nach Los Angeles gehört.

In "Everything Everywhere All at Once" wird Yeoh als Chefin eines Waschsalons in den USA in ein Multiversum aus Parallelwelten katapultiert. Ihren Durchbruch in Hollywood hatte sie 1997 als erstes asiatischstämmiges Bondgirl in "Der Morgen stirbt nie" neben Pierce Brosnan.