ORS stellte Projekt "Nakolos" bei Mobile World Congress vor

Die ORF-Tochter ORS hat im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ihr Projekt "Nakolos" vorgestellt. In einer Aussendung wird es als "Meilenstein in der Weiterentwicklung des 5G Broadcast Ökosystems" gepriesen. Konkret werden Produkte und Lösungen entwickelt, um einen nahtlosen Wechsel zwischen Internetstreaming und 5G Broadcast auf dem Mobiltelefon zu ermöglichen ("seamless switching"), den Datenverkehr dadurch zu entlasten und Übertragungskosten zu senken.

Mit dem Übertragungsstandard 5G Broadcast können lineare Rundfunkinhalte direkt auf mobile Endgeräte wie Smartphones verbreitet werden, ohne dabei auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Die ORS forscht dazu in Österreich. "Ich freue mich sehr, dass die innovative Technologie 5G Broadcast mit österreichischer Beteiligung mitentwickelt wird. Dadurch entsteht künftig für die Österreicherinnen und Österreicher ein neuer Vorteil: Fernsehen kann am Handy und Tablet geschaut werden ohne eine SIM Karte als Voraussetzung und ohne das Datenvolumen zu belasten", wurde Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky zitiert.

Das Cloud-basierte Steuerungssystem von Nakolos, das von der ORS und der Bitstem GmbH initiiert wurde, soll nun Videoanbieter, Rundfunker und Rundfunknetzbetreiber bei der Distribution von Inhalten über 5G Broadcast unterstützen. Es überwacht die aktuelle Content-Delivery-Network-Last (CDN) und stellt den Zugriff auf das 5G-Broadcast-System bereit, wenn notwendig. Das soll nicht nur die Kosten für die Übertragung von Medieninhalten senken, sondern zudem eine Übertragung mit geringer Latenz ermöglichen.