ORF Tirol bekommt eine neue Struktur

Der ORF hat eine neue Redaktionsstruktur, die - so Landesdirektorin Esther Mitterstieler - "die Basis für eine schlagkräftige Organisation" schaffen soll. Information und Programm bleiben unter einem Dach, die Führungsspitze der Redaktion wird erweitert: Infochefin wird Ines Schwaninger, die seit 32 Jahren im ORF arbeitet und als Redakteurin, Chefin vom Dienst und stellvertretende Chefredakteurin tätig war.

Sie ist dafür verantwortlich, dass Ideen und Beiträge der Redaktion mit hoher Qualität und höchstmöglicher Aktualität in Radio, Fernsehen und Online gesendet bzw. publiziert werden. Chefredakteur bleibt Georg Laich, der seit Juni im Amt ist. Programmchef bleibt Timo Abel-Benini, der außerdem den Social-Media-Bereich übernimmt. "Mit dem neuen Führungsteam in der Redaktion ist der ORF Tirol in der Lage, das Publikum noch aktueller und in gewohnter Qualität über alle Bereiche des Lebens in Tirol auf dem Laufenden zu halten", wird Laich zitiert.