Warum die Glaubwürdigkeit von Tarek Leitner und Christian Kern von der heutigen TV-Diskussion abhängt. Ein Kommentar.

Das mit den Freundschaften ist so eine Sache. Plötzlich ist man mit jemandem eng befreundet und weiß nicht genau, warum. Und dann ist es wieder vorbei. Die einen sind enge Freunde, die anderen sehen sich nur einmal im Jahr bei einer großen Feier. Der eine hat 100 Freunde, der andere nur einen wirklich guten. Allen gleich ist, dass man seinen Freunden vertraut, ihnen vielleicht Geheimnisse anvertraut, auf ihre Unterstützung hofft.

All das widerspricht der theoretischen Möglichkeit, seinen Freunden im Rahmen seiner Berufs kritisch gegenüber zu stehen. Wie das etwa bei Politikern und Journalisten der Fall ist. Zu gut kennt man den privaten Hintergrund, zu genau kann man Mimik und Gestik deuten, zu sehr kann man deuten, warum der Andere plötzlich um die Nase herum blass wird - und wann aus Spaß Ernst wird.

Und genau das ist das Problem, dass ORF-Moderator Tarek Leitner - dieses Jahr mit den Sommergesprächen mit allen fünf Parteichefs beauftragt – gerade hat.

Gemeinsamer Urlaub

Denn er kennt sein Gegenüber. Zumindest einen davon kennt er sogar sehr gut. Tarek Leitner hat bereits vor Sommerbeginn bestätigt, dass er und seine Familie gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Kern und dessen Familie 2015 Urlaub gemacht hat. Da war Kern noch kein Kanzler, sondern Manager eines staatsnahen Konzerns, Leitner aber schon Journalist.

Nun laufen die Gerüchte, diese Ferien hätten sich im Vorjahr und heuer wiederholt. Die Wahrheit scheint – wie immer – dazwischen zu liegen: Kern und Leitner waren offenbar abwechselnd nicht bei diesen Urlauben dabei. Befreundet sind sie aber trotzdem, treffen sich – so ein weiteres Gerücht - auch hin und wieder abends privat auf ein Bier.

Blase Wien

Nicht dass es vermeidbar wäre, in einem nicht allzu großen Land wie Österreich jemanden zu kennen, der was ist, wird oder war. Hier lebt man eben in einer Blase. In Wien mit seinem bekannt glatten Parkett spitzt sich diese Situation sogar noch ein bisschen zu.

Es gibt genügend Schulfreundschaften, Unibekanntschaften oder Ex-Kollegen, die sich plötzlich als berufliches Gegenüber entpuppen.

Manch einer ist sogar verschwägert, verheiratet oder steht durch Patchwork-Varianten in einem Naheverhältnis zum politischen Gegner, Mitbewerber oder gar Konkurrenten.

Wichtig ist die Distanz. Gelingt es trotzdem, glaubwürdig das kritisch zu hinterfragen, was ein Politiker von sich gibt? Ist es möglich, die Fragen des Interviewer ohne Hintergedanken zu beantworten?

Natürlich geht das. Tarek Leitner hat sich in seinem Gespräch mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der vergangenen Woche vor allem durch beharrliches Nach- und Hinterfragen ausgezeichnet.

Genau das erwarten die Zuseher zu Recht auch von dem heutigen Gespräch mit SPÖ-Obmann Christian Kern: Distanz trotz Bekanntschaft. Außerdem ein Klarstellen des Verhältnisses zwischen den beiden. Denn auch wenn es niemand glaubt: Medienkonsumenten mögen Ehrlichkeit und honorieren sie auch.

Und dann natürlich ein knallhartes, kritisches Gespräch. Gelingt das, sind alle Diskussionen im Vorfeld obsolet. Dann haben beide ihren Job richtig gemacht – egal, wie sie privat zueinander stehen.

Gelingt es nicht, sollten beide ihre Jobdescription hinterfragen – und zur Not auch Konsequenzen daraus ziehen. Nur so können sie ihre Glaubwürdigkeit beweisen.



Ein Kommentar von Isabell Widek.

