ORF-Serie "Biester" erhält Fortsetzung

Die "Biester" werden fortgesetzt. "Im März gehen die Dreharbeiten los", verrät Drehbuchautor Uli Brée, der auch die Bücher der zweiten Staffel der Serie geschrieben hat, im APA-Interview. Regie bei den neuen Folgen führen laut ORF die Österreicherin Mirjam Unger, die neben Andreas Kopriva schon in der ersten Staffel im Regiesessel saß, und die Deutsche Katharina Woll.

"Ich schreibe dieses Jahr hoffentlich noch die dritte Staffel", meint Brée. Eine dritte Staffel will der ORF jedoch noch nicht bestätigen: "Wir konzentrieren uns derzeit auf die Ausstrahlung der ersten und den Dreh der zweiten Staffel", heißt es gegenüber der APA. Seit Jahresbeginn ist der Stream der zehn Folgen der ersten Staffel möglich. Abrufzahlen will der ORF derzeit keine veröffentlichen. Die Nutzungszahlen bei der Testversion von ORF ON und der ORF-TVthek, die im April von ORF ON abgelöst wird, seien noch "wenig aussagekräftig". Die lineare Ausstrahlung in Doppelfolgen startet am 19. Februar, 20.15 Uhr, in ORF 1.

Seit Anfang Jänner haben im ORF-Stream die "Biester" die Nachfolge der ebenfalls von Brée geschriebenen "Vorstadtweiber" angetreten. Fanni Schneider und Theresa Riess verkörpern darin zwei verwöhnte Töchter eines in einer Villa oberhalb von Wien wohnenden Baumarkt-Magnaten (Simon Schwarz) und dessen mit Kunst handelnder Frau (Ursula Strauss), Anja Pichler und Mara Romei zwei in einem Nagelstudio arbeitende Freundinnen, die finden, das Schicksal habe die Lebenschancen allzu ungerecht verteilt, und dagegen etwas unternehmen.