ORF-Redakteur Kögler gewinnt Sportjournalistenpreis 2024

Michael Kögler ist mit dem österreichischen Sportjournalistenpreis 2024 ausgezeichnet worden. Der ORF-TV-Redakteur gewann den von Sports Media Austria (SMA), der Vereinigung der österreichischen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, vergebenen Preis mit seinem Beitrag zum 70. Geburtstag von Franz Klammer. Der von Coca Cola gesponserte Preis wurde zum 21. Mal vergeben.

Kögler gewann mit 32,3 Prozent der Stimmen und erhielt im Rahmen der SMA-Tagung in Saalbach den Siegerscheck in der Höhe von 2.000 Euro. Die weiteren Klassensieger sind Günther Iby (Foto/SEPA), Silvana Strieder (Multimedia/Freie Journalistin), Clemens Zavarsky (Print/Ballesterer) und Simon Hirt (Audio/Ballesterer), die jeweils einen Scheck über 1.000 Euro bekamen. Zavarsky (23,5 Prozent) landete bei der Abstimmung für den Gesamtpreis knapp vor Iby (22 Prozent) auf Rang zwei. Der mit 500 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an ORF-TV-Journalist Thomas Rathgeb.