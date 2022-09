ORF sendet Programm zur Bundespräsidentenwahl

Die Bundespräsidentenwahl und ihre sieben Kandidaten will der ORF bis zum Wahlsonntag am 9. Oktober intensiv beleuchten. Am Sonntag (11. September) werden bis auf den Amtsinhaber Alexander van der Bellen alle Bewerber miteinander in einem von Claudia Reiterer präsentierten "Im Zentrum Spezial" (22.10 Uhr in ORF 2) diskutieren, von 15. bis 27. September sind alle Kandidaten - auch van der Bellen - in der ZIB 2 (22 Uhr in ORF 2) zu Gast.

Am 6. Oktober folgt ein von Simone Stribl, Susanne Schnabl und Armin Wolf gehosteter ORF-2-Hauptabend (ab 20.15 Uhr), bei dem alle Kandidaten hintereinander interviewt werden. Ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten kommen bei Lou Lorenz-Dittlbacher in einem "ORF III Spezial" am 29. September (21.05 Uhr) zu Wort. Weiter zurück blicken zwei Schwerpunktabende, bei denen sich ORF III mit den Bundespräsidenten der Ersten und Zweiten Republik beschäftigt: Am 1. und 8. Oktober jeweils ab 20.15 Uhr. Am Wahlsonntag beginnt der ORF 2 um 15 Uhr mit der aktuellen Berichterstattung, Tarek Leitner und Nadja Bernhard führen durch die Sondersendung.

Auch das Radio berichtet über die Wahl: So gibt es etwa in den Ö1-"Mittagsjournalen" Interviews mit allen Kandidaten, im "Journal Panorama" stehen Wahlkampfreportagen am Programm. Ö3 fragt in einer Interviewserie nach den inhaltlichen Positionen der Bewerber, FM4 legt den Fokus seiner Reportagen und Interviews auf Erstwähler.