Neue G'wänder für die Sender

In der medialen Wahrnehmung ist der ORF eine Dauerbaustelle, politisch umfehdet, mit unklarer (finanzieller) Zukunft...

...aber, ja, die machen auch noch Programm im ORF-Zentrum auf dem Küniglberg. Das ist nicht nur Tag für Tag via Fernbedienung nachzuprüfen, das wird einmal im Jahr auch so richtig gefeiert. "Programmpräsentation" nennt sich das Event, das Werbekunden und anderen Freunden des Unternehmens Lust auf Kommendes machen soll.

Diese programmliche Zukunft steht, sagen wir es vorsichtig, allmählich im Zeichen einer klareren Definition der Hauptsender ORF eins und ORF 2. Seit einigen Monaten sind mit Lisa Totzauer und Alexander Hofer zwei Channelmanager diesbezüglich am Werk.

Erste Weichenstellungen für ORF eins, seit Jahren Quoten-Sorgenkind der Sendergruppe, betreffen den Mittwoch, der weiter zum Informationstag ausgebaut werden soll. Der Freitag zum Unterhaltungstag. Insgesamt strebt Totzauer mehr Eigenproduktionen und weniger US-Serien an. Für den Fernsehzuschauer bedeutet all das bald konkret: ein neues Vorabendmagazin um 18.10 Uhr mit Moderatorin Lisa Gadenstätter, die feste Etablierung der "dokeins"-Dokus mit Hanno Settele (auch hier tritt fallweise Gadenstätter auf, weitere Reporter werden gesucht) und schließlich ein neues Talkformat. Wer es präsentieren wird, ist noch unklar, zur Zeit wird gecastet.

Auch ORF 2 bekommt ein neues Vorabendprogramm. "Studio 2" beerbt "Daheim in Österreich" und will "ein Aufbruch in ein modernisiertes Vorabendzeitalter" sein. Die Moderatoren: Verena Scheitz und Ex-Puls-4-Mann Norbert Oberhauser bzw. Birgit Fenderl und Martin Ferdiny.

Mit einem neuen Paar wartet auch die "Zeit im Bild" auf: Johannes Marlovits und Susanne Höggerl moderieren ab Jänner alternierend mit Nadja Bernhard und Tarek Leitner, Rainer Hazivar wechselte zum Radio zurück.

Ebenfalls neu im ORF-Programm: neue "Landkrimi"-Folgen mit u. a. Tobias Moretti (12. Dezember, ORF eins), die Serie "Walking on Sunshine" mit Robert Palfrader und Proschat Madani (ab 7. Jänner, ORF eins),"9 Plätze - 9 Schätze -So isst Österreich"(Frühling, ORF 2), "Dancing Stars" mit den Moderatoren Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger (ab 15. März, ORF eins), die Feuerwehrleute-Show "Österreichs Helden"(ab Herbst 2019, ORF eins) oder der neue Late-Night-Talk "Gute Nacht Österreich" mit "Willkommen Österreich"-Comedian Peter Klien (ab Herbst 2019).

