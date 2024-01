ORF.at scheint nicht mehr in Online-Reichweitenmessung auf

ORF.at ist das mit Abstand reichweitenstärkste Nachrichtenportal Österreichs. Das weiß man nicht zuletzt aufgrund der Österreichischen Webanalyse (ÖWA), die monatlich Daten dazu veröffentlicht. Wie groß der Abstand von ORF.at zu seinen Verfolgern ist, wird man künftig nicht mehr mit Blick auf die ÖWA-Erhebungen sagen können. Denn die Daten für ORF.at werden künftig nicht mehr ausgewiesen, wie dem Branchenmedium "Horizont" bestätigt wurde.

Grund dafür ist, dass der ORF bei seinen Nutzerinnen und Nutzern nicht die Zustimmung für die Setzung und Verarbeitung von ÖWA-Cookies einholen will, die der Trägerverein der ÖWA ab Jänner verbindlich vorgeschrieben hat. Der ORF verweist darauf, dass er gesetzlich verpflichtet ist, die Reichweite nach wissenschaftlich anerkannten Methoden zu erheben und darüber zu berichten, weshalb man keine Zustimmung einholen werde. Speziell für Jänner wäre Kenntnis über die Reichweite von ORF.at spannend gewesen. Schließlich trat mit Jahreswechsel eine ORF-Gesetzesnovelle in Kraft, die u.a. mehr Bewegtbild und Audio auf der "blauen Seite" vorsieht, während eine Textmeldungsobergrenze in Höhe von 350 Artikel eingezogen wurde.