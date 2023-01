ORF-Landkrimi: Ein Grantscherben im Waldteich

Eine Frau mittleren Alters treibt bei bestem Wetter regungslos in einem Teich im Waldviertel. Herzinfarkt oder doch Mord? Kommissar Paul (Fritz Karl) beschleicht im dritten ORF-Landkrimi aus Niederösterreich rasch ein "komisches Gefühl" - und es soll ihn nicht täuschen. Der gelungene Film aus der Feder und unter Regie von Oscar-Nominee Götz Spielmann ("Revanche") ist am Dienstag um 20.15 Uhr auf ORF 1 zu sehen.

Erst seit einer Woche versieht Polizist Martin (Michael Steinocher) seinen Dienst im Waldviertel, und schon gibt es eine Leiche im Waldteich. Das alleine kann ihn nicht sonderlich beeindrucken, ist er doch aus seinen vergangenen zehn Dienstjahren in Wien anderes gewöhnt, wie er einem Kollegen versichert. Als der Fall jedoch bald Verstrickungen mit seiner nach einem Heiratsantrag spurlos verschwundenen Freundin aufweist, beginnt die Angelegenheit dem Polizisten nahe zu gehen.

Er sieht eine Kette vom Hals eines Landwirts in Geldnöten (Oliver Rosskopf) baumeln, die einst seine Freundin getragen hat. Die Schwester des Landwirts namens Fanny (Susi Stach) ist die tote Frau aus dem Teich und wird von so manchem als eigen oder gar "Grantscherben" bezeichnet. Sie hat ihrem Bruder die Kette kurz vor ihrem Tod als "Schutzengel" umgehängt. Gefunden hat sie das Schmuckstück gemeinsam mit Frauenunterwäsche versteckt in einer Jagdhütte. Und diese nutzt Dr. Lanner (Michael Rotschopf) gelegentlich. Der passionierte Jäger und Nietzsche-Fan ist Kommissar Paul bald schon suspekt. Nur weiß er noch nicht genau, warum. Einen Mörder hat er jedenfalls zu finden. Denn Fanny wurde laut einem Gerichtsmediziner gewaltsam unter Wasser gedrückt.

Mit "Der Schutzengel" ist nach fast zehn Jahren Pause wieder ein neuer Film von Götz Spielmann zu sehen. Die Handschrift des renommierten Autorenfilmers ist dabei klar zu erkennen. Unaufgeregt und authentisch nimmt das Geschehen seinen Lauf. Auf den großen Knall und so manches genretypische Element wartet man vergeblich. Das tut der Spannung aber keinen Abbruch und sorgt zugleich für etwas frischen Wind. Auch der wohldosierte Musikeinsatz und die Darbietung von Fritz Karl fallen stimmig aus. Bleibt zu hoffen, dass Spielmann nicht erneut wieder eine so lange Pause einlegt.

