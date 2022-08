ORF verwirft Klimashow-Plan

Die für ORF 1 geplante "showige" Klima- und Umweltschutzsendung für den Mittwochabend ist vom Tisch. Stattdessen kündigte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in Interviews mit "Kurier" und "Der Standard" eine neue Reportagereihe an, die sich u.a. auch den Themen Klima und Nachhaltigkeit widmen soll.

Sie richte sich an ein junges Publikum, solle relevant und kontrovers, aber kein Erklärformat sein und schneller produziert werden als "Dok 1"-Dokus, erklärte Groiss-Horowitz. Es könne sich ergeben, dass das Format in Zukunft wöchentlich läuft, vorerst aber noch nicht.

Auch ist eine neue Comedy-Show für den Freitag-Hauptabend im Herbst geplant. Dabei werden junge Talente von etablierten Kabarettisten und Comedians in unterschiedliche, herausfordernde Situationen gebracht, in denen sie sich mit Improvisationstalent beweisen müssen. Eine weitere ORF-Show - "Starmania" - fiel in der vergangenen Staffel mit überschaubaren Zuschauerzahlen auf. Groiss-Horowitz verteidigte die Gesangstalenteshow. Sie habe vor allem bei jüngerem Publikum gut performt. Nun schaue man, wie "Starmania" weiterhin für die junge Zielgruppe attraktiv und gleichzeitig wirtschaftlich machbar realisiert werden könne.