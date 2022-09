ORF feierte 35 Jahre "Universum" am Jackson Wild Summit

Noch bis Freitag, 30. September, findet im Nationalpark Seewinkel im Burgenland der Jackson Wild Summit statt. Bei dem Branchentreffen für Filmemacherinnen und Filmemacher werden u. a. die besten Naturdokus des Jahres prämiert. Der ORF nahm die Veranstaltung zum Anlass, den 35. Geburtstag der Naturfilmmarke "Universum" zu feiern und präsentierte kommende Ausgaben. So ist bereits am 4. Oktober "Wildes Slowenien - Am Puls der Wildnis" zu sehen.

Ein Zweiteiler zu Österreichs Erbe für die Welt steht am 18. und 25. Oktober mit "Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten" an. Gezeigt wird er anlässlich des 50-jährigen Bestehens der UNESCO. Zugvögel stehen am 8. November und Katar am 15. November im Mittelpunkt von "Universum", bevor am 22. November dem "Wilden Leben im Toten Gebirge" auf den Zahn gefühlt wird.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bezeichnete "Universum als eine "Weltmarke mit höchster Reputation". "'Universum' zeigt mit unbestrittener Glaubwürdigkeit, wie nahe die Schönheit und die Verletzlichkeit unseres Planeten beisammen liegen", wurde sie in einer Aussendung zitiert. "Universum"-Chef Gernot Lercher erklärte, man wolle mit den Dokumentationen die verletzliche Schönheit unserer Erde zeigen und das Publikum dadurch noch stärker für den Schutz von Naturräumen sensibilisieren. "Paradiesische Idylle und exotische Wildnis wird und muss es weiterhin in 'Universum' geben, zugleich müssen Filme aber auch zunehmend in das Spannungsfeld von Zivilisation und Wildnis eintreten und Vorschläge machen, wie ein respektvolleres Miteinander dieser beiden Welten aussehen kann. Für Spannung in 'Universum' ist also mehr denn je gesorgt", so Lercher.