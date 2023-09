ORF feiert Erfolgsgeschichte von "Tom Turbo"

Bald ist es 30 Jahre her, dass "Tom Turbo" erstmals im Fernsehen zu sehen war. Am 17. September 1993 lief die erste Folge "Spuk im Museum" im ORF-Kinderprogramm. Seitdem löste der dem Schmieröl zugeneigte Fahrraddetektiv gemeinsam mit Mastermind Thomas Brezina und dem Fernsehpublikum 406 weitere Fälle. Der ORF nimmt das Jubiläum zum Anlass für einen kleinen Programmschwerpunkt samt Blick hinter die Kulissen.

"Für mich ist es, als hätte es erst gestern begonnen", sagte Brezina am Montag im ORF-Zentrum mit Blick auf die lange Geschichte von "Tom Turbo". Laut dem Autor handelt es sich um die zweitlängstlaufende Krimiserie der Welt - auch außerhalb des Kinderbereichs. "Es ist die höchste Auszeichnung für eine Fernsehserie, wenn sie wie 'Tom Turbo' bereits die zweite Generation begeistern kann und Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Originalschauplätze wie Toms Garage im Tiergarten Schönbrunn besuchen und sich dort fotografieren", sagte Brezina. Tom Turbo sei nicht nur ein sprechendes Fahrrad mit 111 Tricks, sondern "einfach der beste Freund, den Kinder gerne hätten".

Besonders stolz macht Brezina, dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die heute sehr bekannt sind, auch bei Tom Turbo auftraten - etwa Valerie Huber mit ihrer ersten Rolle. Auch Cornelius Obonya, Katharina Stemberger, Karl Merkatz und Bibiana Zeller standen für die Kinderserie vor der Kamera.

Am Freitag, 8. September, ist Brezina zu Gast bei "Guten Morgen Österreich" auf ORF 2 und spricht über das Jubiläum. Dieses steht am selben Tag um 22.15 Uhr auf ORF 1 erneut im Zentrum, wenn die "Fernsehgeschichte(n): Thomas Brezina - 30 Jahre Tom Turbo" zu sehen sind. In der Produktion erfährt man etwa, warum Tom Turbo kein Pferd ist, wie viele Tricks er wirklich kann und wer hinter der Maske von Fritz Fantom steckt. Auch ehemalige Tom-Turbo-Kids, Tom Turbos Stimme Peter Faerber und Brezina selbst kommen zu Wort. Der Drahtesel höchstpersönlich gibt in einem Interview Auskunft über seine Wünsche und Träume sowie seine vermeintliche Schmierölsucht.

Eine Woche später steht der Staffelauftakt von "Was gibt es Neues?" (15. September, 22.40 Uhr) im Zeichen der Erfolgsreihe. Und am Sonntag, 17. September, gibt es im Kinderprogramm ab 7.55 Uhr drei Abenteuer und den Film "Tom Turbo - Von 0 auf 100" zu sehen. Wer abseits des Fernsehprogramms Tom Turbos Jubiläum begehen möchte, hat Gelegenheit im ORF-Zentrum eine Rätselrallye durch den Mediencampus zu absolvieren.

Auch wenn schon länger keine neuen Tom-Turbo-Fernsehfolgen produziert wurden, schreibt Brezina weiter an der Serie. "Mir fällt immer was ein", sagte er. Mittlerweile sind über 50 Titel im G&G-Verlag erschienen, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden und sich über 50 Millionen Mal verkauften. Das neueste Werk ist ein "Tom Turbo Geheimbuch" mit Rätseln, Minifällen zum Mitraten und einem Detektivtraining.