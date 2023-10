ORF ist neuen Chefredakteuren einen Schritt näher

Der ORF ist seinen neuen Chefredakteuren für den vor über einem Jahr in Betrieb genommenen multimedialen Newsroom einen Schritt näher gekommen. Am Ende der Vorwoche ist die Bewerbungsfrist für insgesamt sechs Topjobs zu Ende gegangen. Gesucht waren Chefredakteure bzw. Chefredakteurinnen sowie jeweils eine Stellvertretung für die Bereiche "Multimediale Fachressorts", "Newsteams", und "Sendungs- und Plattformteams".

Mit 1. Dezember soll voraussichtlich der Dienstantritt erfolgen. Bis dahin stehen noch Hearings an. Laut "Presse" gab es in Summe 15 Bewerbungen, sieben davon für die Chefredakteursposten und acht für die Stellvertreterfunktionen. Auf APA-Anfrage bestätigte der ORF das. Als einziger offiziell gemacht hat Johannes Bruckenberger seine Bewerbung und damit einhergehend seinen Job als APA-Chefredakteur zurückgelegt. Über weitere Bewerber herrscht Rätselraten. Gute Chancen werden aber neben Bruckenberger wiederholt auch der interimistischen ORF-Radiochefredakteurin Gabriele Waldner-Pammesberger und ORF-Newsdeskchef Sebastian Prokop attestiert. Sind diese Jobs erst vergeben, warten sogleich einige neue auf Bewerber. So sind die multimedialen Ressortleitungen vom ORF noch auszuschreiben.