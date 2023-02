ORF: AAFP will 20 % der geplanten Haushaltsabgabe-Mittel

Die Association of Austrian Filmproducers (AAFP) erachtet die geplante Umstellung der ORF-Finanzierung von einer geräteabhängigen GIS-Gebühr auf eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe als "solides Instrument, das die stets prekäre Finanzlage des ORF auf Dauer sichern" könne.

Die künftigen Mittel müssten aber verstärkt und garantiert in österreichisches Programm fließen, forderte der Produzentenverband in einer Aussendung. "Es ist gesetzlich vorzusehen, dass zumindest 20 Prozent der dem ORF zufließenden Anteile an der Haushaltsabgabe für österreichische Filme, Serien und Dokus verwendet werden müssen", hieß es. Denn man lebe und sterbe mit dem ORF. "Wenn Sie als verantwortliche Politiker jetzt daran scheitern, dem österreichischen Filmschaffen eine gesicherte Grundlage zu geben, dann mögen sie 'gespart' haben und sich dies auf ihre Fahnen heften - tatsächlich haben sie dann aber verhindert, worum es allein gehen müsste: Österreichisches Geld für österreichische Filme fürs österreichische Publikum", so die Vereinigung.

Derzeit investiert der ORF für die Jahre 2022, 2023 und 2024 310 Millionen Euro in die heimische Film- und TV-Wirtschaft und damit knapp über 100 Millionen Euro pro Jahr. Wie hoch die von der Regierung angedachte Haushaltsabgabe künftig ausfällt, ist noch nicht fixiert.