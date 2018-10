Ungarns Premier Viktor Ungarn will im Militärischen enger mit der Türkei kooperieren. "Ungarns Sicherheit steht im direkten Zusammenhang mit der Stabilität der Türkei", sagte Orban am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Budapest.

Da der Kampf gegen Terrorismus zu den Prioritäten beider Länder gehöre, sei die Zusammenarbeit mit der Türkei auch auf diesem Gebiet von besonderer Wichtigkeit, betonte Orban. Die Beziehungen der beiden Länder, die auf "Achtung basieren", sollen weiter verstärkt werden. Orban sicherte Erdogan erneut die Unterstützung Ungarns bei den EU-Beitrittsbestrebungen der Türkei zu.

Erdogan unterstrich die Bedeutung der Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen. Hinsichtlich der Migration erinnerte Erdogan daran, dass sich in der Türkei 3,5 Millionen syrische und 500.000 irakische Flüchtlinge aufhielten und die Türkei Hilfe erwarte von Europa und anderen Staaten der Welt.