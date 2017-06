Fidget Spinner ist gerade das neue Trendspielzeug - für Menschen. Doch auch bei den Orang-Utans im Tiergarten Schönbrunn begeistert der kleine Handkreisel: Vor allem Orang-Utan-Dame Nonja zeigte reges Interesse.

© Daniel Zupanc Zuerst wird das Gerät ausgiebig begutachtet - Orang-Utan Sol mit Tierpfleger Sascha Grasinger

Fidget Spinner im Orang-Utan-Test

Spielzeug und abwechslungsreiche Beschäftigung sind laut Tiergarten Schönbrunn auch bei den Orang-Utans stets ein Thema, wie der Tiergarten in einer Aussendung mitteilt. Wie die klugen Menschenaffen auf die Fidget Spinner reagieren, wurde nun getestet. "Wir waren gespannt, ob unsere Orang-Utans etwas damit anfangen können", sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Diese Affen lernen durch Nachahmung sehr schnell. Im Rahmen einer kleinen Trainingseinheit haben ihnen die Tierpfleger das drehende Spielzeug vorgezeigt. "Nonja war am meisten interessiert, innerhalb von wenigen Minuten hat sie den Sinn verstanden. Richtig gut fand sie es aber, als wir ihr den Fidget Spinner auf einen Stock aufgefädelt haben und sie ihn gut drehen konnte", teilte Tierpfleger Sascha Grasinger mit. Das Drehen wurde mit Futter belohnt, so wurde der Fidget Spinner gleich interessanter.



© Daniel Zupanc Nonja testet den Fidget Spinner

© Daniel Zupanc

Für die Orang-Utans gibt es laut Tiergarten laufend neue Beschäftigungen – oft verbunden mit Futter, das versteckt wird. Von Bausteinen über Bälle bis hin zu Büchern, die sie zerlegen, sei alles für eine gewisse Zeit spannend. Dann verfliege das Interesse rasch. So auch beim Fidget Spinner, der ihnen nur einmalig gegeben wurde.

Nonjas kreative Ader

Immer wieder sorgen die Beschäftigungsideen für die Orang-Utans für Aufsehen. Im Rahmen des Beschäftigungsprogrammes griff Nonja in den 90er Jahren zu Pinsel und Farbe und fertigte rund 250 Gemälde an. Erneut im Rampenlicht stand Nonja im Dezember 2009 als erster Affe auf Facebook. Im Zuge einer Marketingkooperation bekam sie eine mit einem robusten Plastikgehäuse versehene Digitalkamera, die für jedes geschossene Foto eine Rosine als Belohnung freigab. Nonjas Schnappschüsse wurden auf Facebook veröffentlicht. Innerhalb kürzester Zeit wurde sie zum Star und hatte über 75.000 Fans aus aller Welt.