Opposition. Aber wie?

Die neue, schwarz-blaue Regierung wird über gutes Marketing verfügen. Im Unterschied zu Schwarz-Rot wird sie kleine Erfolge groß verkaufen. Dagegen als Opposition aufzukommen, wird der SPÖ schwerfallen. Zumal sie keinen guten Apparat hat und nach wie vor zerrüttet wirkt. Aber den Sozialdemokraten fällt nun einmal die Oppositionsrolle zu, weil die Neos in der Person von Matthias Strolz zwar Kritik üben wollen (und werden), gleichzeitig aber mitregieren wollen - via gelegentlicher Beschaffung einer Verfassungsmehrheit. Der Liste Pilz schließlich fehlt ab sofort ihr Eckzahn. Sie wird eher Pudel denn Rottweiler sein.



Wie wird die SPÖ ihre neue Rolle gestalten? Zu erwarten ist, dass sie auf Initiativen der Regierung reagiert und eher einen kläffenden Hund abgibt anstatt einen autonomen Tiger. Was die Kern-Truppe braucht, ist eine auf Österreich abgestellte sozialdemokratische Philosophie, die daOpposition. Aber wie?s Kabinett rechts liegen lässt und mit ein paar Kernthesen um die Rückkehr auf den Wiener Ballhausplatz kämpft.



Einen Punkt hat Christian Kern bereits fixiert: leistbares Wohnen. Seit einigen Jahren bereits wird gegen den sozialen Wohnbau getrommelt, weil er den Immobilienhaien ein Dorn im Auge ist. Wenn die SPÖ da nachgibt, hat der "freie Markt" gewonnen. Die sozial Schwachen hätten verloren. Ein zweiter Punkt ist der Rückbau des Staates Richtung Macht über Wirtschaft und Finanzen. Grotesk, aber wahr: Die SPÖ muss die von christlichen Politikern in Mitteleuropa etablierte soziale Marktwirtschaft wiederherstellen und damit dem Neoliberalismus Paroli bieten. Die Unternehmer haben ein Recht auf Gewinne, ein Teil aber muss in die Unterstützung der Schwachen fließen. Die Publikation der "Panama Papers" und der "Paradise Papers" zeigt ja nachgerade, dass immer mehr Reiche immer weniger Steuern zahlen. Ein dritter Punkt ist, die fortschreitende "Proletarisierung der Mitte" zu verhindern. Darauf hat zuletzt der australische Ökonom William Mitchell zusammen mit Thomas Fazi in einem Beitrag für "American Affairs"(Nr. 3, 2017) unter dem Titel "Make the Left Great Again" hingewiesen. Der Neoliberalismus habe mit seiner massiven Unterstützung der großen und international agierenden Konzerne den Mittelstand ruiniert. Der ökonomisch entmachtete Staat könne ihm nicht mehr helfen.



Ein fernes Beispiel könnte die europäischen Sozialdemokraten anspornen. In Neuseeland hat eben die 37-jährige Jacinda Ardern mit einem Feldzug gegen die sozialen Auswirkungen des Neoliberalismus das Amt der Ministerpräsidentin erobert. Die ehemalige Jugendchefin der Sozialistischen Internationale hat offenbar die richtige Rhetorik gefunden.

Reich werden, mehr kriegen ist attraktiver als teilen, beobachtet Mitchell. In ihrem Wahlkampf sagte Ardern, der Staat müsse über die Steuern sicherstellen, dass man mehr kriege, um auch teilen zu können. Ein Merksatz, auch für Europa.

