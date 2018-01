Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt das politische Aufgebot beim heurigen Opernball an. Ob er einen Gast in seine Loge mitbringt, stand am Freitag noch nicht fest. Ebenfalls nicht fix ist, ob Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) seinen Premieren-Auftritt beim Ball feiert. Abgesagt hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), der zu Oppositionszeiten noch gerne Opernball-Gast war.

Überhaupt macht sich die FPÖ in der Hofburg heuer eher rar. Angesagt war vorerst nur Außenministerin Karin Kneissl.

Die ÖVP ist trotz Semesterferien zahlreich beim Ball vertreten. Zugesagt haben Kulturminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Finanzminister Hartwig Löger, Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sowie Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Die Spitzen der Opposition lassen den Ball dagegen aus.