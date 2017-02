In der Wiener Staatsoper wird wieder wild gehämmert und geschraubt und gebohrt: Bis Mittwochabend haben die rund 500 Arbeiter Zeit, das Haus für den Opernball am 23. Februar in den schönsten Ballsaal der Welt zu verwandeln. "Mir kommt das vor wie in einem Kinderwimmelbuch", sagte Organisatorin Maria Großbauer.