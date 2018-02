Melanie Griffith, Richard Lugners Opernballgast, gibt sich im Vorfeld der Veranstaltung gegenüber dem Baumeister sehr wortkarg. "Sie sagt uns gar nichts", klagt Lugner.

THEMEN:

Bisher habe Melanie Griffith weder Wünsche für das Wien-Programm noch irgendwelche anderen Anliegen geäußert. Auch welches Kleid sie am Ball tragen wird, will sie erst bei der Pressekonferenz am Mittwoch bekannt geben.

Die US-Schauspielerin sollte noch am Montag ihre Reise von Los Angeles nach Wien antreten. "Derzeit ist sie aber noch im Land der Träume", meinte der Baumeister gegenüber der APA.

Ärger über Loge im 2. Rang

Für Unmut sorgt beim Baumeister einmal mehr, dass er wieder eine Loge im ungeliebten 2. Rang zugeteilt bekommen hat.

» Wenn man mich so schlecht behandelt, werde ich mir überlegen, wie lange ich das noch mache! «

"Andere, die keine Stammgäste sind, bekommen eine Loge im 1. Rang. Wenn man mich so schlecht behandelt, werde ich mir überlegen, wie lange ich das noch mache!", grummelt "Mörtel".