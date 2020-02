Die Nacht der Nächte ist geschlagen. Der Opernball 2020 ging glimpflich über die Bühne, Ornella Muti genoss den Trubel sichtlich und Richard Lugner belohnte seinen Traumgast mit einem Busserl auf die Wange. Allein die Frisur von Lugners "Zebra" Karin Karrer sorgte für etwas Irritation.

Es war für sie der erste Besuch beim Opernball. Die 47 Jahre alte Justizvollzugsbeamtin wählte für ihre Premiere ein himmelblaues Kleid mit weißer Stickerei von Dar Sara Austria. Hinter dem Label steht die in Dubai ansässige Designerin Joumana Hayek. Die elegante Robe erinnerte ein bisschen an die "Eiskönigin Elsa". Die Frisur, die "Zebra" an diesem Abend zur Schau stellte, war allerdings alles andere als königlich.

© APA/Herbert Oczeret

Hämische Kritik an "Zebras" Frisur

Schwarze Strähnen durchzogen den flotten blonden Kurzhaarschnitt. Böse Zungen behaupten, Lugners Begleitung wollte ihrem tierischen Kosenamen alle Ehre machen. Was war der Grund für das ausgefallene Styling? Man weiß es nicht. Wie immer ist aber auch diesmal Richard Lugner um eine Antwort nicht verlegen: "Die angebliche Skandalfrisur - Zebrastreifen - hat Weltmeister Willi Hüllerbrand, der alle unsere Opernballgäste und deren Haartrachten betreut, gemacht", sagt er gegenüber News.at.

© APA/Roland Schlager

Lugner verwehrt ORF Zutritt

Dass er kein schlechtes Wort über seine Gäste kommen lässt, bewies Lugner auch schon zuvor, als er ein Interview mit dem ORF abbrach. Ein Reporter bezeichnete Ornella Muti als dritte Wahl. Das gefiel Lugner, der von der italienischen Diva schlichtweg begeistert war, ganz und gar nicht: "Ich lasse meine Gäste nicht beleidigen", ließ er lautstark wissen. Den Kameras des öffentlich rechtlichen Rundfunks verwehrte er in der Folge den Zutritt zu seiner Loge.

© Video: Richard Lugner

Die Aufregung konnte den Abend aber nicht trüben. Ornella Muti schien den Abend in vollen Zügen zu genießen. Schließlich wagte sie sogar ein Tänzchen mit ihrem Gastgeber Richard Lugner. Dieser belohnte die Diva mit einem Busserl auf die Wange.