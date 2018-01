Zum diesjährigen Opernball bringt Richard Lugner die Hollywood-Schauspielerin Melanie Griffith als Stargast. Seine private Begleitung steht noch nicht fest, seiner Ex-Frau Cathy hat er jedenfalls eine Absage erteilt.

THEMEN:

Die Promi-Begleitung steht fest und ist seit Mittwoch offiziell, doch welche Dame Richard Lugner privat mit in seine Loge nimmt, ist noch nicht fix. Seine letzte Gefährtin, "Goldfisch" Andrea vom Badesee, war zuletzt nur noch selten an seiner Seite zu sehen. "Die hält mein Leben nicht aus", meinte Mörtel auf der Opernball-Pressekonferenz in der Lugner City. Zuletzt wurde immer wieder von seinen Ex-"Tierchen Sonja "Käfer" Schönanger und Nina "Bambi" Bruckner begleitet. Mit Ersterer war er erst am Wochenende bei einer Veranstaltung in Berlin, Zweitere nahm er mit in den Silvesterurlaub auf die Malediven.

© imago/APP-Photo Sonja Schönanger und Richard Lugner in Berlin

Bei der Pressekonferenz betonte der 85-Jährige jedoch einmal mehr, dass ihn mit seinen Ex-Freundinnen bloß noch Freundschaft verbindet. Auch mit seiner Ex-Frau Cathy, von der er seit November 2016 geschieden ist, wurde er zuletzt wieder gesichtet. "Cathy hat gehört, dass ich noch nicht weiß, mit wem ich auf den Opernball gehe und mir geschrieben, dass es nett wäre, wenn wir zusammen hingehen, denn das würde auch die Medien interessieren", sagte Mörtel. Doch er hält nichts von Cathys Vorschlag. "Ich bin ihr nicht böse, aber wir sind geschieden", meint Lugner.

» Cathy hat gehört, dass ich noch nicht weiß, mit wem ich auf den Opernball gehe und mir geschrieben, dass es nett wäre, wenn wir zusammen hingegen «

© imago/Viennareport Opernball 2015: Cathy und Richard Lugner mit Stargast Brooke Shields

Ganz nebenbei plauderte Lugner auch über die Gründe für die schnelle Scheidung im Herbst 2016. Während ihrer Zeit im Big-Brother-Haus habe sich Cathy in einen anderen Mann verliebt und diesen auch mehrmals besucht, erklärte der 85-Jährige.

Im Vorjahr erschien Cathy zusammen mit Jacqueline Lugners Ex-Freund Helmut Werner sowie den Dschungelcamp-Kandidaten Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess zum Wiener Opernball. Auch heuer wird sie möglicherweise wieder kommen - aber eben nicht an der Seite ihres Ex-Mannes.

© imago/SKATA Opernball 2016: Cathy Lugner mit Helmut Werner & Co. am Tanzparkett