Richard Lugner ist auf der Suche nach seiner privaten Opernball-Begleiterin fündig geworden. Es handelt sich dabei um eine junge Dame namens Simona.

Privat wird Richard Lugner heuer von Simona zum Wiener Opernball begleitet, die sonst eigentlich nur gemeinsam mit ihrer Freundin Cyria als das Doppel "Cyria & Simona" auftritt. Am Münchner Filmball, den er heuer mit Jasmin besuchte, tauchte der Baumeister im Jahr 2014 mit beiden Damen am Roten Teppich auf.

© imago/Spöttel Picture

"Wir kennen uns schon sehr lange", sagt Lugner. Die Beziehung sei aber rein freundschaftlich.

Melanie Griffith hält Lugner auf Abstand

Lugners diesjähriger Stargast Melanie Griffith hält ihren Gastgeber weiterhin auf Abstand. "Sie möchte am liebsten gar nichts machen", sagt der Baumeister gegenüber der APA. Am Dienstagnachmittag sollte sie immerhin in Wien-Schwechat landen.

Melanie Griffith brachte den Baumeister bisher vor allem mit ihren Forderungen nach passenden Friseuren und Make-up Artisten zum Schnaufen. Erst nach Vorlage von Lebensläufen, Ausbildungszertifikaten und Beispielfotos gab sie schließlich ihr Okay. "Sie ist wirklich sehr bedacht auf ihr Äußeres", unterstrich der Baumeister.

Außer vertraglich vorgesehenen Terminen äußerte Griffith bisher keinerlei Wünsche für ihren Wien-Besuch. "Das muss ich noch mit ihr besprechen", meinte Lugner.