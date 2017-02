Goldie Hawn will bei ihrem Wien-Besuch anlässlich des Opernballs am 23. Februar nicht wie geplant in einem Tesla-Geländewagen Platz nehmen. "Sie will eine ordentliche Limousine, einen Tesla hat sie selbst. Wir besorgen jetzt einen Mercedes", verrät Gastgeber Richard Lugner.

Hawn will die Limousine nicht nur für die offiziellen Fahrten, sondern auch in ihrer Freizeit nutzen. Dafür wird nun eigens ein Englisch sprechender Chauffeur organisiert, der von der US-Schauspielerin mittels Telefon gerufen werden kann. Ein weiterer Wunsch ist eine Liste von Wiener Restaurants, "in denen man gut essen gehen kann".

Auch mit ihrem Ballkleid ist Goldie Hawn offenbar noch nicht ganz zufrieden. "Sie hadert noch", sagte der Baumeister. Im Laufe des Tages soll aber noch ein passendes Kleid für die 71-Jährige gefunden werden.