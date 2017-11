Die Tiara der Debütantinnen des Wiener Opernballes 2018 ist von den italienischen Star-Designern Dolce&Gabbana gestaltet worden. "Es ist eine riesen Freude, dass wir sie gewinnen konnten", sagte Organisatorin Maria Großbauer am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Ob die Designer den Ball besuchen werden, ist noch unklar. "Sie haben sich den Termin im Kalender eingetragen", meinte Großbauer.

Dolce&Gabbana wurden gebeten, bei ihrem Design die Oper "Die Hochzeit des Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart miteinzubeziehen. "Sie haben sich dann selbst eine Stelle herausgesucht, nämlich 'Muntere Jugend, streue Blumen'", erklärte die Organisatorin. Diese Stelle könnte auch "das Motto für den Ball sein".

© APA/GEORG HOCHMUTH Operndirektor Dominique Meyer, Opernball-Organisatorin Maria Großbauer, Debütantin mit Tiara und Birgit Berthold-Kremser von Swarovski

Das "gesungene Bild" wurde laut Birgit Berthold-Kremser von Swarovski mit 702 Kristallen in den Farben "Crystal" und "Golden Shadow" umgesetzt. "Ich bin kein Experte für Schmuck, aber es ist wunderschön", war auch Operndirektor Dominique Meyer beeindruckt. Der Rohentwurf wird am Ball am 8. Februar für karitative Zwecke versteigert.

© APA/GEORG HOCHMUTH Die Swarovski-Tiara für den kommenden Opernball

In der Oper war das Engagement des Designerduos ein streng gehütetes Geheimnis. Ihr Deckname war "Don Giovanni", verriet Großbauer.

© APA/GEORG HOCHMUTH Operndirektor Dominique Meyer und Debütantin mit Tiara

Die Organisatorin will 2018 ihr Konzept "Alles Oper" weiter vorantreiben. So werden sich am Ball erneut Opernzitate quer durch das ganze Haus finden. Die Tiara ist dabei "die Krönung des Gesamtkonzeptes".