"Eis am Stiel", zahlreiche Playboy-Auftritte und eine Schallplatte: Was für Sibylle Rauch einen kometenhaften Aufstieg bedeutete, änderte sich rasch mit einer fatalen Fehler. Nach der schwersten Phase ihres Lebens feiert das deutsche Sexsymbol der 80er Jahre nun ihre Auferstehung am Wiener Opernball.

In den 1980er-Jahren ist Sibylle Rauch wohl das berühmteste Sexsymbol Deutschlands gewesen. Doch dann versank die Schauspielerin immer tiefer in einem Strudel aus Rotlichtmilieu und Drogensucht, bis sie im Jahr 2016 ihren absoluten Tiefpunkt erreicht hat. Doch Dank eines neuen Partners drehte sich das Schicksal noch einmal.

Rauch wurde vor allem durch die "Eis am Stiel"-Kinofilme berühmt. Schnell stieg sie zu einem Liebling der deutschen Promiszene auf. "Ich war vielleicht eines der ersten It-Girls überhaupt", sagte Rauch gegenüber der APA. Die Schauspielerin wirkte in mehreren Erotik-Komödien mit, war nicht weniger als neun Mal im Playboy zu sehen und nahm sogar eine Schallplatte auf. Doch dann machte Rauch den wohl schwersten Fehler in ihrer Karriere: Für ein für damals enorm hohes Honorar von 100.000 Mark nahm sie ein Angebot an, in einem Pornofilm mitzumachen. "Ich sage es ganz ehrlich, ich habe es wegen des Geldes gemacht", meinte die Schauspielerin.

Ins Rotlicht-Milieu abgerutscht

Durch die Filme wurde sie zwar sozial ausgegrenzt, doch verdiente sie anfangs als unangefochtene Königin der Branche gutes Geld. Aber dann wurde sie von Darstellerin Dolly Buster vom Thron gestoßen. Um mithalten zu können, ließ sie sich mehrmals die Brüste operieren, doch ihre große Zeit war vorbei: Aufgrund ihrer Drogensucht und eines Selbstmordversuches endete in den späten 1990er-Jahren ihre Filmkarriere.

Danach rutschte Rauch immer tiefer ins Rotlicht-Milieu ab und wurde zu einem Sozialfall. Der Tiefpunkt war 2016 erreicht, als sie bei einer Freundin in Wien wohnte: "Ich war sowohl körperlich als auch seelisch am Ende, war total abgemagert und hatte nur mehr wenige Zähne im Mund", sagte die ehemalige Erotikikone. Aufgeplatzte Wunden von ihren Brust-OPs versuchte sie selbst zu flicken, und Essen besorgte sie sich in der Gruft, der Obdachlosen-Schlafstelle der Caritas. "Ich hatte immer ein Kappe auf und war ungeschminkt, damit mich niemand erkennt. Ich konnte so einfach nicht weitermachen", erzählte die Schauspielerin.

Glückliche Wende

Doch dann nahm das Leben der Schauspielerin noch einmal eine glückliche Wende: Ein neuer Partner trat in ihr Leben. "Ich habe ihn zum ersten Mal in einem sehr schummrigen Lokal getroffen, damit er mich nicht gut sehen kann", sagte Rauch. Der Unternehmer unterstützt seitdem die Schauspielerin bei ihrer Rückkehr ins Leben. Rauch ließ sich die Zähne richten, um "überhaupt wieder eine Chance auf Rollen im Film zu haben" und nahm auch an Gewicht zu.

Danach nahm Künstlermanager Helmut Werner sie unter Vertrag und arbeitet seitdem an einem Comeback. Rauch wird nun in einer großen Doku über 40 Jahre "Eis am Stiel" im deutschsprachigem Fernsehen zu sehen sein, danach steht schon ein größeres Projekt im Raum. Am Opernball am Donnerstag will Rauch wieder in die Gesellschaft zurückkehren. "Ich habe natürlich großen Respekt davor, aber es geht auch ein Traum in Erfüllung", meinte die Schauspielerin. Am Opernball bekommt Rauch Unterstützung von Schauspielerin Nicole Mieth und Florian Wess.