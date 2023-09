OpenAI öffnet erstes EU-Büro in Dublin

Das US-Unternehmen OpenAI, bekannt vor allem als Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, hat Irland als Sitz für eine erste Niederlassung in einem EU-Staat ausgewählt. "Wir erweitern unsere Präsenz in Europa mit einem neuen Büro in Dublin", erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einem Blog-Eintrag. Zudem sei geplant, das Team in Irland heuer weiter zu vergrößern.

OpenAI hob "die Stärke des Technologie- und Start-up-Ökosystems in Dublin oder Städten wie Cork, Galway und Limerick" hervor und erklärte sich bereit, "mit der (irischen) Regierung an ihrer nationalen Strategie für künstliche Intelligenz zusammenzuarbeiten oder mit der Industrie, Start-ups und Forschern zu kooperieren".

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im kalifornischen San Francisco. Im Juni hatte es in London seine erste Zweigstelle außerhalb der USA eröffnet. Irland ist aufgrund seiner günstigen Besteuerung die Wahl vieler US-Technologieunternehmen für ihren Firmensitz in der EU.

ChatGPT hatte mit seiner Veröffentlichung im vergangenen November und weiteren Updates und Verbesserungen in den darauffolgenden Monaten hohe Wellen geschlagen. Der Hype ist mittlerweile etwas abgeflaut. Auch sieht sich OpenAI wegen möglicher ethischer und gesellschaftlicher Implikationen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz auch vielen kritischen Stimmen gegenüber.