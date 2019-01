Der Opel Combo Life ist ein Hochdachraumwunder mit viel Platz für alle erdenklichen Aufgaben. Und er fährt sich fast wie ein ganz normaler Pkw.

Den ersten Preis beim Concours d'Elegance wird man mit dem neuen Opel Combo Life höchstwahrscheinlich nicht einheimsen, und auch vor Kindergarten oder Schule wird man kaum neidvolle Blicke der SUV-bewehrten, wartenden Mamis erheischen. Macht nichts, denn wenn es um Platz geht, ist der Raumkreuzer eine Macht. Und Familien brauchen viel Platz. Sei es, um die Kinderschar in erwähnte Institute zu transportieren, den Wochenendeinkauf zu erledigen oder den Urlaubstrip anzutreten. Schon die Normalversion des Combo erstreckt sich auf erkleckliche 4,40 Meter, schafft es aber dank quadratischem Heck, einen Stauraum von 597 Liter zu offerieren. Und wenn man die (in unserem Fall dreisitzige) Heckbank flach in den Boden faltet, dann bekommt man hinten sogar 2.126 Liter Ladegut rein. Egal, ob das Trolleys, Fahrräder oder, wenn Papa Handwerker spielt, eine Palette Zementsackln plus dazugehöriger Mischmaschine ist. Das Einschlichten fällt übrigens dank niedriger Ladekante und einer Öffnungsbreite von 1,15 Metern genauso leicht wie das Entladen. Und als besonderen Lademeisterbonus lässt sich das Heckfenster in der Kofferraumtür zum leichteren Einfädeln langer Gegenstände wie etwa Fahnenstangen separat öffnen. Das haben sonst eigentlich nur Luxuskombis wie die Touring-Versionen von BMW.

© Opel Automobile GmbH

Serienmäßig stattet Opel den Combo mit zwei Schiebetüren aus, die in Schrägparkplätzen ein Segen sind und das Entern des Fonds erleichtern. Um die Türen von innen zu öffnen oder schließen, muss man sich am Rücksitz allerdings ein wenig verrenken, um die Türgriffe zu erreichen.

Dass der Combo ein Drittel der Familientransporter-Drillinge von Mutter PSA ist (die beiden Brüder heißen Peugeot Rifter und Citroën Berlingo), manifestiert sich am meisten innen. Der Arbeitsplatz ist adrett gestaltet, der große Touchscreen lässt sich leicht bedienen, nirgends schimmert nacktes Blech hervor, und obendrein war unser Testwagen mit einem Panoramadach veredelt. Aber auch sonst sind alle Pkw-liken Gadgets von Rückfahrkamera bis Totwinkelwarner an Bord. Äußerlich darf sich der Combo hauptsächlich an der Frontpartie mit dem Opel-Blitz als Opel entpuppen.

© Opel Automobile GmbH

Und wie fährt er sich? Mit dem von uns gewählten 130-PS-Dieselmotor nach Anfahrtsschwäche (immerhin wiegt der Combo fast 1,5 Tonnen) äußerst agil - beim Ampelstart fast zu engagiert. Die sechs Gänge lassen sich ordentlich sortieren, der Diesel ist, wenn man ihn hochdreht, nicht unbedingt ein Leisetreter, aber auch keine Lärmbelästigung. Überraschend ist, dass das Fahrwerk recht komfortabel ausgelegt ist, erst wenn man Kurven zu übermütig angeht, merkt man, dass der Combo doch ein Hochdachkombi ist.

Daten

Opel Combo Life 1.5 CDTI

Preis: € 27.000,- (Innovation)

Motor: 4 Zylinder, Turbodiesel, 1.499 ccm

Leistung: 130 PS (96 kW)

Spitze: 185 km/h

0-100: 10,6 Sek.

Verbrauch: 7,4 l/100 km

Emission: 196 g CO2/km

Fazit: Perfekte Kombination: Er packt wie ein Nutzfahrzeug, fährt (fast) wie ein Pkw. Kurzum: Der Combo ist ein echter Familienheld