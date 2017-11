Sind Sie Krimi-Fan? Wenn ja, dann sind Sie hier genau richtig! Das Online-Krimi-Festival "LitLounge.tv" präsentiert von 27. bis 30. November das Online-Krimi-Festival.

THEMEN:

An vier aufeinander folgenden Tagen können Zuschauer ihre Lieblingsautoren fragen, was sie schon immer über das Krimi-Schreiben, die Autoren oder deren neueste Bücher wissen wollten. Zuschauer, die alle vier Events verfolgen, haben zudem die Chance, ein attraktives Buchpaket mit E-Reader zu gewinnen. Die Online-Talk-Reihe findet an folgenden Tagen statt:

27.11.2017, 19.00 Uhr: B.C. Schiller

28.11.2017, 19.00 Uhr: Elisabetz Herrmann

29.11.2017, 19.00 Uhr: Wulf Dorn

30.11.2017, 19.00 Uhr: Emma Garnier

Was ist die LitLounge?

Auf "LitLounge.at" sprechen Autoren über Themen, die sie bewegen. Die User wiederum können im Live-Stream Fragen stellen, die live vor der Kamera beantwortet werden. Die Events können auch auf Facebook live gestreamt werden.

Das bietet die LitLounge

Die LitLounge bietet seit 2015 über 110 Events zu verschiedenen Themenschwerpunkten. Dabei vereint sie über 40 Verlage mit Experten aus zahlreichen Fachgebieten unter einem Dach.