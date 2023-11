Onisiwo tritt nach 24 Spielen aus ÖFB-Elf zurück

Fast genau acht Jahre nach seinem ersten Auftritt für die ÖFB-Auswahl hat Karim Onisiwo seine Karriere im heimischen Fußball-Nationalteam aus "sportlichen und privaten Gründen" für beendet erklärt. Das gab der ÖFB am Freitag in einer Aussendung bekannt. "Dieser Schritt fällt mir nicht leicht", erklärte der 31-jährige Wiener, der seit 2016 für den deutschen Bundesligisten Mainz 05 stürmt und in 24 Partien für die A-Auswahl einen Treffer erzielte.

"Für meinen Rücktritt gibt es sportliche und private Gründe, die ich in den vergangenen Wochen mit dem Teamchef besprochen habe", sagte Onisiwo, der mit Mainz aktuell Tabellenschlusslicht ist. "Letztlich habe ich den Entschluss gefasst, mich voll und ganz auf meinen Verein Mainz 05 und meine Familie zu konzentrieren. Die Spiele des ÖFB-Teams werde ich weiter als Fan verfolgen und hoffe auf eine erfolgreiche EM."

Zumeist musste sich der einstige Mattersburg-Kicker im Nationalteam mit der Ersatzrolle zufriedengeben. So auch bei der EM 2021, bei der er sechs Minuten absolvierte.

"Karim hat mir schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er darüber nachdenkt, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden. Ich hatte mit ihm dazu zu jedem Zeitpunkt eine offene und ehrliche Kommunikation", wurde ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zitiert. Sportdirektor Peter Schöttel fand es "sehr schade, dass er künftig nicht mehr für Österreich spielen wird. Karim war acht Jahre lang ein wertvoller Teil unseres Nationalteams. Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung."