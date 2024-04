Omar Sy, Eva Green und Lily Gladstone in Cannes-Jury

Rund zwei Wochen vor dem Start des Filmfestivals in Cannes haben die Organisatoren am Montag die Zusammensetzung der neunköpfigen Jury unter Vorsitz von Greta Gerwig bekannt gegeben. Neben Gerwig sind es vier Männer und vier Frauen. Mit dabei sind der französische Schauspieler Omar Sy, dem 2011 mit der Komödie "Ziemlich beste Freunde" der Durchbruch gelang, sowie die US-Schauspielerin Lily Gladstone, zuletzt etwa in Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" zu sehen.

Mit 37 Jahren ist Gladstone das jüngste Jury-Mitglied. Zu Gerwigs Team gehören des Weiteren die französische Schauspielerin Eva Green, die in dem James Bond-Film "Casino Royale" an der Seite von Daniel Craig mitspielte und der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda. Ebenfalls mit dabei sind der italienische Schauspieler Pierfrancesco Favino, der spanische Regisseur Juan Antonio Bayona, die libanesische Regisseurin Nadine Labaki und die türkische Drehbuchautorin Ebru Ceylan.

Die 77. Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis 25. Mai an der französischen Mittelmeerküste statt. "Star Wars"-Erfinder George Lucas soll dabei die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten. Der Jury kommt die Aufgabe zu, den Gewinner der Goldenen Palme, des wichtigsten Preises des Festivals, aus einer Auswahl von 22 Filmen zu bestimmen. Unter den Wettbewerbsfilmen ist auch Francis Ford Coppolas lang erwarteter Monumentalfilm "Megalopolis".

Österreichs Filmschaffen ist heuer mit dem Wahlwiener Mo Harawe vertreten. Der in Somalia geborene Regisseur hat es mit seinem Spielfilmdebüt "The Village Next to Paradise" in die Schiene "Un certain regard" geschafft.

