Olympische Winterspiele in Peking werden eröffnet

Die XXIV. Olympischen Winterspiele werden am Freitag um 13.00 Uhr MEZ in Peking mit einer feierlichen Zeremonie eröffnet. Snowboarderin Julia Dujmovits und Bobpilot Benjamin Maier führen die österreichische Delegation als Fahnenträger ins Nationalstadion. Bis 20. Februar stehen in China unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen 109 Medaillenentscheidungen auf dem Programm.

Es nehmen insgesamt 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 91 Nationen teil. Österreich stellt 106, am Eröffnungstag ist keiner davon im Einsatz. Das Wochenende bringt aber bereits gute Medaillenchancen für Rot-weiß-rot. Peking war 2008 schon einmal Gastgeber der Sommerspiele und ist die erste Stadt, die zudem auch das Wintersportgroßereignis ausrichtet. Im Vorfeld gab es aus westlichen Ländern massive Kritik an Menschenrechtsverletzungen in China.