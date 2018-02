An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit den aktuellsten Splittern rund um Olympia. Damit Sie nichts aus Pyeongchang verpassen.

THEMEN:

Schweizer verzichten auf Hände schütteln

Wegen des im Olympiagebiet grassierenden Norovirus werden bei den Schweizern nun nicht mehr die Hände geschüttelt. "Das hat nichts mit fehlendem Anstand zu tun", entschuldigte sich Delegationschef Ralph Stöckli. "Wir wollen die Infektionsgefahr minimieren." Stattdessen wird sanft Faust gegen Faust geschlagen.

Beat Hefti

Der langjährige Schweizer Bob-Pilot und frühere Anschieber Beat Hefti hat sich laut der schweizer Tageszeitung "NZZ" bereits Ende 2017 vom Spitzensport verabschiedet. Der mittlerweile 40-Jährige teilte dies nach seinem 3. Rang an den Schweizer Viererbob-Meisterschaften seinen Team-Mitgliedern mit. Auf eine Pressemitteilung oder -konferenz verzichtete Hefti. Für den Fall, dass dem Russen Alexander Subkow Gold wegen Dopings definitiv aberkannt wird, könnte Hefti als bisheriger Silbermedaillengewinner noch nachträglich zum Zweier-Olympiasieger von Sotschi 2014 erklärt werden.

Wer möchte russische Trainingsanzüge?

Die Kleidung der "Olympischen Athleten aus Russland" (OAR) ist bei den Konkurrenten sehr beliebt. "Unsere Athleten wurden in den ersten Tagen hier schon häufig gefragt, ob sie die Kleidung tauschen möchten", sagte Stanislaw Posdjnakow, der Chef de Mission des Teams. Die OAR-Kollektion kommt nach den Spielen nicht mehr bei Wettkämpfen zum Einsatz, falls das IOC die Sanktionen gegen die Russen aufhebt. Die Kleidungsstücke sind also rar.

© GRIGORY DUKOR / POOL / AFP

Probe: Erste Siegerehrung

Nach den ersten sechs Trainingssprüngen testeten die Verantwortlichen am Mittwochabend (Ortszeit) mit Freiwilligen schon mal den Ablauf für die erste Siegerehrung beim Einzelspringen am Samstag (13.35 Uhr/MEZ). Gold ging dabei testweise an den Deutschen Andreas Wellinger. Silber sprachen die Offiziellen Johann Andre Forfang zu, dem polnischen Olympiasieger Kamil Stoch blieb immerhin Bronze.

J.P. Lamoureux drückt die Daumen

J.P. Lamoureux, Torhüter von Österreichs Eishockey-Meister Vienna Capitals, hält dem US-Damen-Eishockeyteam ganz besonders die Daumen. Mit Joselyne Lamoureux-Davidson und Monique Lamoureux-Morando spielen seine zwei Schwestern mit dem US-Team um eine Medaille. Die Chancen stehen nicht schlecht: seit Frauen-Eishockey olympisch ist, haben die US-Girls bei allen fünf Turnieren eine Medaille gewonnen.

Deutsche Eisschnellläufer

Die deutschen Eisschnellläufer haben zwei weitere Startplätze für die Olympischen Winterspiele erhalten. Wie auf der Teamleader-Sitzung am Mittwochabend in Gangneung vom Weltverband (ISU) bestätigt wurde, dürfen ein zweiter Sprinter über 500 Meter und eine dritte Teilnehmerin über 1.500 Meter an den Start gehen. Die Plätze wurden aufgrund des russischen Doping-Skandals frei.

"Arirang"

Wenn süd- und nordkoreanische Athleten am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zusammen einlaufen, soll "Arirang" gespielt werden. Wie schon bei früheren Großveranstaltungen soll das Lied als Ersatz für die Nationalhymnen beider Länder vewendet werden. "Arirang" gilt als Seele des koreanischen Volksliedes, zu dem auch getanzt wird.

Wer ist Shiva Keshavan?

© Mohd RASFAN / AFP Shiva Keshavan

Der Inder Shiva Keshavan ist für viele Journalisten der Exot schlechthin. Der 37-jährige Rodler nimmt in Pyeongchang bereits zum sechsten Mal an den Olympischen Winterspielen teil und ist zudem auch noch Präsident des nationalen Rennrodel-Verbandes seines Heimatlandes. "Ich gehe die Sache spaßbetont an", sagte der Rodler, der in Südkorea vom Deutschen Michael Berger betreut wird.

Österreich holt laut Prognose sechs Goldmedaillen

Glaubt man einer Prognose aus den USA, holen die Österreicher bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sechs Goldmedaillen. Dabei gehen gleich drei auf das Konto von Marcel Hirscher, auch Stefan Kraft gewinnt eine Goldene. Insgesamt prognostiziert der amerikanische Daten- und Analysedienst Gracenote für Österreich 15 Medaillen. Vor vier Jahren holte Österreich in Sotschi 17 Medaillen.

Blinddarm-Operation

Der Olympia-Aufenthalt in Pyeongchang hat für US-Pilot Justin Olsen mit einer Blinddarm-Operation begonnen. Der 30-jährige Sportsoldat wurde am Mittwochmorgen aus dem Krankenhaus in Gangneung entlassen, nachdem ihm zwei Tage zuvor der Blinddarm entfernt worden war. Olsen muss nun auf das grüne Licht der Ärzte hoffen, damit er in der Zweierbob-Entscheidung ab 18. Februar an den Start gehen kann.

Rodeln ohne Schnee

Für den taiwanesischen Rodler Lien Te-an war der Weg nach Pyeongchang wortwörtlich besonders hart. In seinem Heimatland Taiwan gibt es nämlich kaum Schnee und keine geeigneten Rodelbahnen. Um zu Hause trainieren zu können, rast der 23-Jährige auf einer Rodel mit Rädern Bergstraßen hinunter, mit bis zu 105 km/h.

1000. Goldmedaillen-Gewinner

Das Siegerteam bei der Rodel-Teamstaffel am 15. Februar wird als 1000. Goldmedaillen-Gewinner in die Winterspiel-Geschichte eingehen. Mit Doppel-Weltmeister Wolfgang Kindl und den Gesamt-Weltcup-Dritten Peter Penz/Georg Fischler hat auch Österreich gute Chancen auf eine Medaille.

Goldhoffnung USA

Die USA haben bei Olympischen Winterspielen bereits in 14 Sportarten Medaillen gewonnen - mehr als alle anderen Länder. Damit fehlt ihnen nur noch eine Medaille im Biathlon. In der ewigen Medaillenbilanz der Winterspiele rangieren die USA hinter Norwegen und Deutschland auf Platz drei.

Das erste Mal bei Olympia

Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malaysia, Nigeria und Singapur entsenden zum ersten Mal einen Sportler zu Olympischen Winterspielen. In Sotschi 2014 gaben noch sieben Länder ihr Winterspiel-Debüt: Dominica, Malta, Osttimor, Paraguay, Simbabwe, Togo und Tonga.

Rekordzahl von 110.000 Kondomen

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang werden 110.000 Kondome zur Verfügung stehen, das ist eine neue Rekordzahl für Winter-Olympia. Sie werden in den Olympischen Dörfern, den Pressezentren und in medizinischen Zentren auf den Herren- und Damen-Toiletten in Körben platziert sein.

Ich will noch leben, wenn ich mein Rennen habe"

Pita Taufatofua freut sich auf seine zweiten Olympischen Spiele. Nach der Teilnahme 2016 im Taekwondo versucht sich der Mann aus Tonga nun im Langlauf. Fiel er in Rio dadurch auf, dass er die Delegation seines Landes bei der Eröffnungsfeier im Baströckchen und mit nacktem, eingeölten Oberkörper anführte, heißt es dieses Mal warm anziehen. "Ich will noch leben, wenn ich mein Rennen habe. Es wird eiskalt, da will ich es kuschelig und warm haben."

Österreichischen Sporthilfe

Von den 105 Athleten im ÖOC-Aufgebot werden oder wurden 88 von der Österreichischen Sporthilfe unterstützt. Dies entspricht einem Anteil von rund 84 Prozent. Zu ihnen zählen arrivierte Athleten wie Olympiasiegerin und Fahnenträgerin Anna Veith ebenso wie Rodel-Hoffnung Hannah Prock.

Lust auf Olympia?

Laut einer Umfrage des Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com sehen 34 Prozent der Österreicher den Winterspielen mit großer Freude entgegen, 44,6 Prozent mit neutralem Interesse. Während 40,6 Prozent der Männer bereits Vorfreude auf die Spiele verspüren, sind es bei den Frauen lediglich 27,5 Prozent.



Tina Weirather sagt Nein zur Fahne

© Tiziana FABI / AFP Ski-Rennläuferin Tina Weirather

Bei den Spielen 2014 in Sotschi war Ski-Rennläuferin Tina Weirather Fahnenträgerin der Liechtensteiner Olympia-Delegation. Diesmal will sie davon Abstand nehmen - und zwar aus gutem Grund, wie die 28-Jährige verriet. "Das letzte Mal habe ich die Fahne getragen und bin kein einziges Mal gefahren. Dieses Mal habe ich gesagt, ich mache es umgekehrt. Ich trage nicht die Fahne und fahre dafür", sagte Weirather, die sich 2014 im Abfahrtstraining eine Knochenprellung am rechten Schienbeinkopf zugezogen hat und danach keines der Rennen bestreiten konnte.