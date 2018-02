US-Skistar Mikaela Shiffrin hat gleich im ersten Olympia-Rennen in Südkorea Gold geholt. Die 22-Jährige gewann am Donnerstag den Riesentorlauf in Yongpyong vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,39 Sek.) sowie Federica Brignone aus Italien (0,46). Für Shiffrin ist es die zweite Goldmedaille nach jener in ihrer Paradedisziplin Slalom vor vier Jahren in Sotschi.

THEMEN:

Österreichs Quartett hatte mit dem Kampf um Edelmetall nichts zu tun. Die Salzburgerin Anna Veith (2,08) landete als beste ÖSV-Dame auf Rang zwölf. Die Tirolerin Stephanie Brunner, nach dem ersten Durchgang noch Neunte, riskierte in der Entscheidung alles und schied aus. Ricarda Haaser wurde 17., Bernadette Schild nur 24.



Endstand des olympischen Riesentorlaufs der Damen am Donnerstag in Yongpyong nach zwei Läufen:



1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:20,02 Min. 1:10,82 1:09,20

2. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:20,41 +00,39 1:11,17 1:09,24

3. Federica Brignone (ITA) 2:20,48 +00,46 1:10,91 1:09,57

4. Viktoria Rebensburg (GER) 2:20,60 +00,58 1:11,45 1:09,15

5. Marta Bassino (ITA) 2:20,69 +00,67 1:11,19 1:09,50

6. Frida Hansdotter (SWE) 2:21,05 +01,03 1:11,32 1:09,73

7. Tessa Worley (FRA) 2:21,06 +01,04 1:12,06 1:09,00

8. Manuela Mölgg (ITA) 2:21,20 +01,18 1:10,62 1:10,58

9. Wendy Holdener (SUI) 2:21,27 +01,25 1:11,92 1:09,35

10. Sara Hector (SWE) 2:21,53 +01,51 1:11,22 1:10,31

11. Sofia Goggia (ITA) 2:21,80 +01,78 1:11,64 1:10,16

12. Anna Veith (AUT) 2:22,10 +02,08 1:12,43 1:09,67

13. Petra Vlhova (SVK) 2:22,13 +02,11 1:11,71 1:10,42

14. Meta Hrovat (SLO) 2:22,35 +02,33 1:12,76 1:09,59

15. Nina Haver-Löseth (NOR) 2:23,10 +03,08 1:13,13 1:09,97

16. Estelle Alphand (SWE) 2:23,22 +03,20 1:14,23 1:08,99

17. Ricarda Haaser (AUT) 2:23,36 +03,34 1:13,37 1:09,99

18. Kristin Lysdahl (NOR) 2:23,40 +03,38 1:13,45 1:09,95

19. Taina Barioz (FRA) 2:23,60 +03,58 1:13,54 1:10,06

20. Adeline Baud Mugnier (FRA) 2:23,93 +03,91 1:12,89 1:11,04

21. Ana Bucik (SLO) 2:24,09 +04,07 1:13,38 1:10,71

22. Tina Weirather (LIE) 2:24,22 +04,20 1:14,08 1:10,14

23. Ester Ledecka (CZE) 2:24,69 +04,67 1:14,62 1:10,07

24. Bernadette Schild (AUT) 2:24,81 +04,79 1:14,50 1:10,31

25. Candace Crawford (CAN) 2:25,16 +05,14 1:14,70 1:10,46

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Leona Popovic (CRO), Lara Gut (SUI), Tina Robnik (SLO), Alexandra Tilley (GBR) Ausgeschieden im 2. Durchgang u.a.: Stephanie Brunner (AUT), Ana Drev (SLO)