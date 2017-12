Olympia: Russische Sportler für Teilnahme an Spielen in Pyeongchang

Die Mehrheit der russischen Olympia-Sportler will an den Winterspielen 2018 in Südkorea teilnehmen, auch wenn sie dort unter neutraler Flagge antreten müssen. Keiner der befragten Athleten habe für einen Boykott plädiert, sagte Sofia Welikaja, Athletenvertreterin im russischen olympischen Komitee (ROC), am Montag in Moskau. "Jeder bereitet sich vor und hofft, antreten zu dürfen", betonte Welikaja.

Offiziell soll die Olympische Versammlung als oberstes ROC-Gremium am Dienstag über die Teilnahme entscheiden. "Das russische NOK unterstützt jene Athleten, die teilnehmen wollen und respektiert die Meinung derer, die entscheiden, nicht anzutreten", sagte die Fechterin Welikaja.

Wegen des russischen Doping-Skandals hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) vergangene Woche Russland als Nationalteam von den Spielen in Pyeongchang im Februar ausgeschlossen. Dopingfreie Sportler und Mannschaften aus Russland dürfen aber auf Einladung teilnehmen. Präsident Wladimir Putin stellte ihnen die Teilnahme frei.

Die Sportler wollten von IOC-Präsident Thomas Bach fordern, die lebenslangen Olympia-Sperren für bisher mehr als 25 ihrer Kollegen aufzuheben, sagte Welikaja der Agentur TASS zufolge. Das IOC hat die Sportler wegen der russischen Manipulationen von Dopingproben bei den Winterspielen in Sotschi 2014 gesperrt. Welikaja sagte, es sollte "nicht die fünfte, sechste Garnitur" russischer Sportler, sondern wirklich die Spitze nach Pyeongchang eingeladen werden.