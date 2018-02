Der Wind macht Hannes Reichelt, Vincent Kriechmayr und Co. einen Strich durch die Rechnung. Die Abfahrt wurde abgesagt.

THEMEN:

Wegen des starken Windes und der schlechten Prognose für den Tag ist die Olympia-Abfahrt der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Jeongseon bereits zeitig in der Früh (Ortszeit) abgesagt worden.

Neuer Termin

Die Jury hat die am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Südkorea abgesagte Abfahrt der alpinen Ski-Herren für Donnerstag neu angesetzt. Der ursprünglich am kommenden Donnerstag geplante Super-G wurde auf Freitag verlegt. Beide Rennen in Jeongseon sollen um 11.00 Uhr Ortszeit (03.00 MEZ) stattfinden.

Bereits fünf Stunden vor dem Rennen war die Meldung an die Teams gegangen, dass wegen der Wettersituation die Gondel nicht in Betrieb und die Strecke für alle gesperrt sei. Die Athleten waren aufgefordert worden, im Hotel zu bleiben. Das befindet sich direkt am Fuße des Alpine Centers.

Slopestyle-Quali der Snowboard-Damen abgesagt

Die Slopestyle-Qualifikation im Damen-Snowboard am Sonntag in Bokwang ist wegen zu viel Wind abgesagt worden. Nach einer Verschiebung um eine halbe Stunde wurde die Vorausscheidung des Bewerbes, bei dem die Österreicherin Anna Gasser zu den Mitfavoritinnen zählt, gestrichen. Das Finale ist für Montag geplant.