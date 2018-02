Anna Gasser hat sich am Donnerstag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Big-Air-Bewerb der Snowboarder doch noch die so ersehnte Goldmedaille geholt und damit ihren Frieden mit diesen Spielen geschlossen. Im stark vom Wind beeinträchtigten Slopestyle-Bewerb war Rang 15 für die Kärntnerin eine bittere Enttäuschung. Diese machte die Topfavoritin nun mit Gold vergessen.

Mit 185,00 Punkten lag Gasser am Ende deutlich vor der US-Amerikanerin Jamie Anderson (177,25) und der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (157,50). Nach dem zweiten Sprung lag Gasser hinter Anderson noch auf Rang zwei. Ursprünglich war in Absprache mit ihrem Trainer Christian Scheidl geplant, ihren zweiten Sprung, einen "Backside 1080 Double Cork" im dritten Versuch noch einmal zu wiederholen und weiter zu springen.

Anna Gasser im Interview: "Es ist, als wäre dieser Sprung nie passiert"

Folgte dem Bauchgefühl und entschied sich um

Unmittelbar vor dem Sprung entschied sich Gasser einem Bauchgefühl folgend aber um, zeigte einen "Cab Double Cork 1080" und sprang damit zu Gold. "Das ist noch gar nicht realistisch. Es ist ein super Gefühl. Ich freue mich so, dass es geklappt hat", sagte Gasser im ersten ORF-Interview. "Der beste Moment war, als ich den dritten Sprung gestanden habe. Da habe ich gewusst, dass es für Gold reicht", fügte Gasser hinzu. Für Österreichs Sportlerin des Jahres ist der Olympiasieg der größte Erfolg ihrer Karriere.

"Es ist ein super Gefühl. Ich freue mich so, dass es geklappt hat"

Nach der Enttäuschung im Slopestyle und den schon zuvor unglücklich verlaufenen Spielen von Sotschi 2014, als sie im Slopestyle als Qualifikationsbeste nach einem Fehlstart nur Zehnte wurde, hat die 26-Jährige nun ihren Frieden mit den Olympischen Spielen geschlossen. Dabei waren die Jahre seit Sotschi schon sehr erfolgreich. Vor einem Jahr wurde sie in der Sierra Nevada Weltmeisterin im Big Air, bei der Heim-WM 2015 am Kreischberg holte sie Silber im Slopestyle.

Im Freestyle-Bereich fast noch mehr zählte die Goldmedaille im Slopestyle bei den X Games 2017 in Hafjell. Im Big Air holte sie 2017 bei den X Games in Aspen Silber, in Hafjell 2017 Bronze. Dazu wurde Gasser Big-Air- und Freestyle-Gesamt-Weltcupsiegerin 2016/17. Nun krönte sich die Kärntnerin bei der Olympia-Premiere des Bewerbs zur ersten Big-Air-Siegerin der olympischen Geschichte.