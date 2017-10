Auch nach der Auszählung der Stimmkarten bleibt Tirol bei einem "Nein" für eine Bewerbung für Olympische Winterspiele 2026. Das Ergebnis habe sich durch die 29.030 ausgezählten Stimmkarten nur geringfügig geändert und liege jetzt bei 46,75 Prozent für "Ja" und 53,25 für "Nein" (zuvor: 46,65 "Ja" und 53,35 "Nein"), teilte Landeswahlleiter Josef Liener das vorläufige Endergebnis am Montag mit.

Für die Volksbefragung waren insgesamt 33.771 Stimmkarten ausgestellt worden. Rechtzeitig wieder eingelangt und schließlich in die Auswertung miteinbezogen wurden 29.030 Stimmkarten. Das endgültige Ergebnis der Volksbefragung soll am Freitag in einer Sitzung der Landeswahlbehörde festgestellt werden, hieß.