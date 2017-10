Die Enttäuschung über das Nein der Tiroler Bevölkerung war bei den Befürwortern einer Bewerbung Innsbrucks und Tirols um die Olympischen Winterspiele 2026 groß. Karl Stoss, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC), sprach am Montag von einem "großen Schock", Skiverbands-Chef Peter Schröcksnadel meinte, er sei enttäuscht, aber nicht überrascht.

Stoss sagte am Rande eines Besuchs der Olympia-Schauplätze 2018 in Pyeongchang vor österreichischen Medienvertretern, er hätte sich gewünscht, dass sich die Menschen vor ihrer Entscheidung richtig informiert hätten. Das wäre Recht und Pflicht gewesen, denn nur dann funktioniere die direkte Demokratie. Der Besuch bei den über 50 Informationsveranstaltungen im gesamten Bundesland sei aber zum Teil erschreckend schwach gewesen. Deshalb komme immer stärker der Populismus zum Tragen.

"Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, uns wäre es wirklich gelungen, maßvolle, überschaubare, kostengünstige Winterspiele zu veranstalten. So eine Chance wird sich nie mehr bieten", betonte der frühere Casinos-Generaldirektor. Am meisten enttäuscht hätte ihn die Ablehnung in Innsbruck und Kitzbühel.

Für Schröcksnadel bedeutet das Nein der Tiroler "eine versäumte Chance". Nach Meinung des 76-Jährigen waren die Zusammenlegung mit der Nationalratswahl, aber auch das angeschlagene Image des IOC ausschlaggebend für den Ausgang. "Das Olympische Image hat Macken bekommen. Dazu kommt, dass die Menschen kein Vertrauen mehr in die Politik haben. Wenn sich dann ein Wahlkampf so entwickelt, dann verstärkt das den Vertrauensverlust und dann fällst du mit so einem Thema eben zwischen die Ski durch. Vielleicht war es ein Fehler, das zusammenzulegen", sagte Schröcksnadel am Rande einer FIS-Sitzung in Mailand gegenüber der APA.

Im Vorfeld der Volksbefragung seien nie Emotionen oder gar eine Bewegung oder eine Euphorie entstanden, stellte Schröcksnadel fest. Deshalb sei es nie zu einem wirklichen Gefühl für Olympia gekommen. "Vor allem dafür, was Olympia einem Land geben kann. Hier hat man jetzt nicht nur eine Riesenchance für die Jugend verpasst", bedauerte der Tiroler.

Die Innsbrucker Bevölkerung hatte schon 1993 und 1997 gegen die Bewerbung um Winterspiele votiert. Nun gab es trotz der durch die Agenda 2020 des IOC positiv geänderten Bedingungen erneut eine klare Absage.

Während dieses Thema für Schröcksnadel nun "politisch tot" ist, schloss Stoss eine künftige Bewerbung Österreichs für Winterspiele nicht grundsätzlich aus. "Da müsste man aber zu uns (dem ÖOC, Anm.) kommen und sagen, jetzt ist die Bevölkerung reif. Dann ja, warum nicht. Das Konzept steht, weil die Anlagen werden auch in zehn Jahren noch aktuell sein. Der Wunsch nach Kleinheit, nach Überschaubarkeit, der Wunsch, Winterspiele wieder in Winterregionen, in alpine Regionen zurückzubringen, wird auch in zehn Jahren topaktuell sein."

Auch bei der Stellungnahme von Maria Rauch-Kallat, der Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Komitees (ÖPC), war die Enttäuschung spürbar. "Für die olympische sowie für die paralympische Bewegung in Österreich wäre es von unglaublichem medialen, wirtschaftlichen, touristischen und sportlichen Wert gewesen, die Spiele im eigenen Land veranstalten zu können und international ein Zeichen zur Nachhaltigkeit zu setzen", sagte die frühere Ministerin in einer Aussendung.

Die Austragung der Paralympischen Winterspiele hätte auch eine langfristige Wertschöpfung in der Wahrnehmung der Bevölkerung mit sich gebracht, eine Barrierefreiheit möglich gemacht und die Akzeptanz des Behinderten-Spitzensports in der Gesellschaft weiter erhöhen und im Bewusstsein der Bevölkerung verankern können", erläuterte Rauch-Kallat. Paralympische Spiele werden seit 1988 stets am selben Ort im Anschluss an die Olympischen Spiele durchgeführt.

Toni Innauer hatte sich als einer der heimischen Olympiasieger für Winterspiele in seiner Wahlheimat stark gemacht. Nach dem Nein der Bevölkerung wollte sich der gebürtige Vorarlberger nicht mit Ursachenforschung beschäftigen. "Es wäre eine Chance gewesen, weil sich einiges geändert hat im IOC. Aber die Gesamtstimmung in einem Sportland wie Tirol ist nicht rübergesprungen", sagte der Ex-Skispringer und frühere ÖSV-Sportdirektor der APA.

Dem IOC kam damit vorzeitig einer der möglichen Kandidaten abhanden. "Das IOC hätte die vorläufigen Sondierungsgespräche mit Innsbruck gerne fortgesetzt. Wir fühlen mit dem österreichischen Olympischen Komitee und den vielen Athleten und Unterstützern, die dieses Projekt so äußerst engagiert und sachkundig vorangetrieben haben. Daraus hätte sich eine exzellente Kandidatur für nachhaltige Olympische Winterspiele entwickeln können", teilte ein IOC-Sprecher auf Anfrage der APA mit.

Man sei aber sicher, dass sich im Rahmen des reformierten Bewerbungsverfahrens ein exzellenter Gastgeber für die Olympischen Winterspiele 2026 entwickeln werde. Das IOC führt weiterhin Sondierungsgespräche mit möglichen Bewerbern aus Europa, Asien und Amerika. Die erweiterte Einladungsphase hat im September begonnen.

Nach dem Aus Innsbrucks ist Sion (Schweiz) der einzige verbliebene mögliche Bewerber aus dem Alpenraum. Stockholm, Calgary und eine US-Stadt sind ebenfalls interessiert, Lillehammer hat eine Studie in Auftrag gegeben. Mögliche weitere Bewerber sind Mailand, Sapporo, Erzurum (Türkei) und Almaty (Kasachstan). Die Vergabe der Winterspiele 2026 soll im Oktober 2019 erfolgen.