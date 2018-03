Olympia 2026 - KPÖ sammelte 5.000 Unterschriften für Volksbefragung

Die Grazer KPÖ hat rund zwei Monate nach Beginn des Sammelns mehr als 5.000 Unterschriften für die Einleitung einer Volksbefragung über die Abhaltung von Olympischen Winterspielen 2026 beisammen. Dies wurde am Dienstag mitgeteilt. "Damit haben wir bereits die Hälfte der notwendigen Unterschriften gesammelt", sagte Stadträtin Elke Kahr. Die 10.000er-Marke wolle man noch vor dem Sommer knacken.

Ab dem Versand des "Letter of Intent", der laut dem Büro des Bürgermeisters Siegfried Nagl (ÖVP) noch am (heutigen) Dienstag vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) abgeschickt werden soll, entstünden Kosten für die öffentliche Hand. So würden allein für die Erstellung der Machbarkeitsstudie 1,5 Millionen Euro an Ausgaben kolportiert. Die Bewerbung selbst solle insgesamt zwischen sieben und neun Millionen Euro kosten.

Die Kosten für das eigentliche, nur zwei Wochen dauernde Spektakel selbst würden das gesamte Jahresbudget der Stadt Graz überschreiten, sagte Kahr. Abgesehen von den hohen öffentlichen Ausgaben drohten nach Einschätzung der Kommunisten Preissteigerungen bei Mieten, Grundstückspreisen und Lebenserhaltungskosten. Die Konsequenzen von Olympia in Graz wären für die lokale Bevölkerung in jedem Fall deutlich spürbar.