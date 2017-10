Olympia 2016: "Großer Schock" bei Stoss nach dem Nein der Tiroler

"Es war ein großer Schock, aber das ist Teil der direkten Demokratie, das muss man akzeptieren", sagte Karl Stoss nach dem Nein der Tiroler Bevölkerung gegen eine Bewerbung von Innsbruck um Olympische Winterspiele 2026. Der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees zeigte sich besonders von den Kitzbühlern und Innsbruckern enttäuscht, wo es eine deutliche Ablehnung gab.

"Das ist jammerschade, gerade wenn wir jetzt da sind in diesem Umfeld und diese Hügelchen sehen. Dann denkt man, wie schön wäre es, wenn man da richtige Berge sehen würde. Wenn man da Tirol hineinprojizieren könnte", sagte Stoss am Montag vor österreichischen Medienvertreten in Pyeongchang (Südkorea), die auf Einladung des ÖOC u.a. die Wettkampfstätten der Winterspiele im kommenden Februar besichtigen werden.