Olympia: Snowboarderin Dujmovits nach Bänderriss im Daumen operiert

Österreichs Snowboard-Parallelläuferinnen trifft es derzeit mit Verletzungen hart. Julia Dujmovits zog sich am Sonntag im PGS bei den Staatsmeisterschaften auf der Gerlitzen bei Villach einen Bänderriss im linken Daumen zu. Die Burgenländerin wurde am (heutigen) Montag in Graz operiert, der Start bei den Olympischen Spielen in Südkorea ist aber nicht in Gefahr.

Die Parallelslalom-Olympiasiegerin von 2014 wird bereits am Dienstag zum Training nach Südtirol reisen und am Mittwoch wieder auf das Board steigen. Schlimmer hatte es eine Woche zuvor Sabine Schöffmann bei ihrem Sturz beim Weltcup in Bansko erwischt, sie zog sich einen Bruch des linken Wadenbeins und komplexe Bänderverletzungen im linken Sprunggelenk zu und fällt für die Winterspiele aus. Daniela Ulbing wurde offiziell für Südkorea nachnominiert.