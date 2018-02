Olympia: Janine Flock nach drei Läufen auf Goldkurs im Skeleton

Janine Flock ist bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang auf Goldkurs. Die 28-jährige Tirolerin überholte am Samstagabend (Ortszeit) mit einer Laufzeit von 51,92 Sekunden im dritten Lauf die führende Deutsche Jacqueline Lölling (52,04), danach setzte sich die britische Sotschi-Olympiasiegerin Elizabeth Yarnold an die zweite Stelle. Flock geht mit nur 0,02 Sekunden Vorsprung ins Finale.

Der vierte Lauf mit der Medaillenvergabe folgt ab 13.45 Uhr MEZ.