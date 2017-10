Die Verletzungsserie im österreichischen Tennis hält an: Oliver Marach muss wegen eines Bandscheibenvorfalls seine Saison vorzeitig beenden und konnte zum Doppel-Halbfinale in der Wiener Stadthalle am Freitag nicht mehr antreten. Der 37-jährige Steirer befand sich Freitagnachmittag bereits auf dem Weg zu einem Spezialisten in Deutschland.

"Ich kann nicht spielen. Ich habe einen schweren Bandscheibenvorfall und bin weg für die Saison", erklärte Marach am Freitagnachmittag gegenüber der APA - Austria Presse Agentur. Der Steirer war mit großen Hoffnungen nach Wien gekommen und hatte mit Partner Mate Pavic noch gute Chancen auf die ATP World Tour Finals. Das Duo hatte ja u.a. mit dem Einzug ins Wimbledon-Endspiel für Furore gesorgt.

"Ich habe es schon leicht in Stockholm gespürt. In der ersten Runde zum Schluss und gestern habe ich Schmerztabletten genommen und bei 5:4 beim Smash, da war ein Knacks und es hat mir einen richtigen Stich in das Kreuz gegeben. Da habe ich dann schon gewusst, es ist aus", erzählte Marach. Trotzdem hat er das Match noch irgendwie fertiggespielt, weil es im Race für London eben noch eine sehr gute Chance gegeben hatte. "Aber die Verletzung ist jetzt zu schlimm. Ich sitze schon im Flieger nach München und fahre dann weiter zum Chiemsee, da kriege ich heute und morgen Spritzen," so Marach.

Mit im Gepäck hat der 17-fache ATP-Doppel-Turniersieger frische Bilder von einer MR-Untersuchung. "Beim L4- und L5-Wirbel ist ein Bandscheibenvorfall und die Disc hat es auch noch ein bisschen rausgehaut." Dies könne man zwar operieren, allerdings werde er das nicht tun. "Sonst bin ich noch länger weg." Marach hatte schon 2008 einmal Bandscheiben-Probleme und hatte das ebenfalls ohne OP in einer Reha-Klinik weggebracht. Dies wird er ab Montag wieder versuchen. Aber jetzt benötige er einfach die Injektionen wegen der Schmerzen. "Ich kann kaum sitzen und mich nur minimal drehen."

Besonders bitter für Marach ist, dass es zuletzt mit Partner Pavic im Doppel immer besser gelaufen war. "Ja, weil ich glaube, dass wir richtig gute Chancen gehabt haben, Wien zu gewinnen. Aber so kann man nicht Tennis spielen." Fixiert ist aber die Zusammenarbeit auch für 2018. "Wir waren die letzten zwei Wochen viel besser. Wenn wir so nächstes Jahr spielen, dann sind wir echt gefährlich. Da können wir in die Top Five kommen", hofft Marach.